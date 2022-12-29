Ревнивец убил пермяка и жил в квартире с трупом

Уголовное дело расследуется по статье убийство. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двое суток труп лежал в квартире по улице Адмирала Старикова в Орджоникидзевском районе Перми. 54 – летний убийца и его сожительница, она же свидетель поножовщины, жили в этой же квартире. Они не знали, каким образом избавиться от тела, закопать зимой в землю проблематично.

В итоге пара ушла из съемной квартиры, а труп остался лежать на месте преступления. Когда сожители отдыхали в дружеской пьяной компании, мадам под градусом проговорилась, что в квартире по Старикова находится труп. Информация дошла до сыщиков городского УВД, подтвердилась. 42 – летний мужчина был убит ударами ножом в грудь.

Стояла задача задержать преступника. Но парочка скрывалась. Сожители не имели постоянного места жительства, да и работы официальной не было. Мужчина шабашил, собирал металл, заработки были временные.

И опять сотрудники УГРО УВД по городу Перми получили информацию, что подозреваемый в убийстве пошел в аптеку в районе ПДК в Орджоникидзевском районе. Сыщики подъехали к месту и задержали субъекта, ранее судимого.

Убийца рассказал, что зарезал неприятеля, который его моложе, с пятницы на субботу 17 декабря на съемной квартире. Приревновал его к своей женщине: «Пьяный полез к бабе приставать!».

Уголовное дело расследуется по статье убийство.