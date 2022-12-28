Будет намного холоднее: Пермские синоптики поменяли прогноз на новогоднюю ночь

Если в новогоднюю ночь захотите выйти из-за праздничного стола и прогуляться, одевайтесь теплее! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад пермские синоптики пообещали, что в новогоднюю ночь в Перми будет волшебная зимняя погода -8…-10 градусов и снег. Но чем ближе к наступлению праздника, тем точнее синоптики могут сказать, какой все-таки будет новогодняя ночь.

Прогнозы, которые появились 28 декабря, говорят, что ночь на 1 января, увы, будет намного холодней, чем ожидалось ранее. Поэтому, если вы решитесь выйти из-за праздничного стола и прогуляться, то одевайтесь теплее!

- Существенное изменение синоптической ситуации произойдет из-за сильного похолодания, которое придет к нам с Зауралья, - объяснили в ГИС-Центре ПГНИУ. - Оно будет связано с усилением антициклона над севером Западной и Центральной Сибири, которое начнется 29 декабря. А к 31 декабря гребень антициклона оформится над Зауральем и холодная воздушная масса поступит к нам.

Похолодание ожидается весьма ощутимым. Оно будет сопровождаться умеренным восточным ветром, поэтому ощущаемая температура будет существенно ниже фактической.

28 декабря в Пермском крае температура воздуха будет -9…-13 градусов. В ночь на четверг, 29 декабря, начнется похолодание, температуры ночью опустятся до -17…-22, днем будет -13…-18. Ветра практически не будет.

В ночь на пятницу, 30 декабря, температура в Перми будет -12…-15 градусов, пойдет небольшой снег.

31 декабря в Перми ожидается -15…-18, но из-за умеренного восточного ветра ощущаемая температура воздуха будет ниже фактической.

В новогоднюю ночь в Перми будет -16…-18 градусов, а днем 1 января начнется снегопад. Причиной его станет смещение активного циклона со Скандинавии, этот процесс будет сопровождаться усилением ветра и сильными снегопадами.

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