10-летняя школьница из Прикамья попала на обложку японского журнала

10-летняя школьница из Прикамья попала на обложку журнала. Фото: hollywaymagazine.

10-летняя школьница Диана Стародуб из Верещагино стала лицом японского журнала Hollyway Kids Magazin. Очаровательной четверокласснице всего 10 лет, она учится в школе № 121.

- В ноябре 2022 года мы узнали про школу моделей TWIGGY, - рассказала «Комсомольской правде» мама юной модели, Татьяна Стародуб. - В город Верещагино преподаватели этой школы приезжают по субботам. Нас заинтересовало, мы связались с директором и приступили к обучению.

Школьница быстро начала осваивать моделинг и достигла прекрасных результатов: за эти полгода она неоднократно выступала на показах модных дизайнеров и ездила на мастер-классы.

- 26 марта в Москве, на топовой площадке VEGAS CITY HALL прошел музыкальный концерт ЖАРА LITE, - продолжает Татьяна Стародуб. - Здесь выступила дизайнер JANAVESNA. Диана приняла участие в единственном модном показе, где на сцене была предоставлена новая джинсовая коллекция «JEANS COUTURE», и Диана покорила всех.

А вскоре верещагинская школьница прошла кастинг, и попала на страницы 16 номера японского журнала-Hollyway Kids Magazin. Для фото на обложке для юной модели из Пермского края выбрали желтый костюм и джинсовый жакет.

После таких успехов школьница из Прикамья и дальше планирует заниматься моделингом. Девочка отлично знает, как правильно дефилировать на подиуме и сниматься в объективе фотоаппарата.

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