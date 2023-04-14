82-летняя пермячка вяжет мочалки и отправляет посылки бойцам в зону СВО

82-летняя пермячка Нелли Михайловна старается помочь бойцам на передовой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Было бы мне хотя бы 50, пошла б я Россию свою защищать, - говорит 82-летняя пенсионерка из Перми Нелли Михайловна Дудина.

Женщина до сих пор помнит тяжелые годы Великой Отечественной войны: их у родителей было пятеро, и они постоянно голодали. Нелли Михайловне навсегда врезалось в память, как в детстве ее отец приносил домой хлеб в кармане, и все дети тянули к этому куску руки. Поэтому до сих пор женщине страшно смотреть, как люди иногда выбрасывают хлеб.

Нелли Михайловна вязанием занимается давно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Раньше Нелли Михайловна работала в литейном цехе, сейчас уже 27 лет на пенсии. Она сочиняет стихи и песни, выступает с ними на концертах, а еще занимается благотворительностью: собирает вещи, из которых выросли дети ее многочисленных знакомых и соседей, и отвозит в деревню.

- Люди там очень бедно живут, - говорит пенсионерка. – А в городе детишки ведь не изнашивают ничего, вырастают, а я, получается, вещам вторую жизнь даю. Меня в деревне как увидят, всегда радуются: «Спонсор приехал!»

Мочалки разного цвета, и все связаны с душой и любовью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда началась СВО, Нелли Михайловна стала мучиться и думать, чем и как она сможет помочь бойцам на передовой?

- Сначала я купила с пенсии теплые носки и отправила посылкой на Донбасс, - говорит женщина. – А потом начала вязать нашим ребятам мочалки. Вяжу я очень давно, все родню раньше обвязывала, поэтому решила, что помочь нашим солдатикам смогу именно так. Мочалки у меня такие аккуратные получаются, всех цветов радуги: сиреневые, розовы беленькие, фисташковые, с ручками и с глазками, как ежики. Обратной стороной ребята-солдатики после боев могут спинку хорошенько потереть!

Вместе с мочалками Нелли Михайловна отправляет шампуни и мыло. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Деньги на пряжу для мочалок Нелли Михайловна откладывает с пенсии. Навяжет партию, докупит шампуни и мыло и отправляет посылки.

- А в следующую посылку я нашим бойцам вместе с мочалками икону Николая Чудотворца передам, - говорит пенсионерка. – А в иконе есть частица мощей с Афона, чтобы ребята наши благословленные были. А благословленных пуля не берет!

Со следующей посылкой пенсионерка отправит икону Николая Чудотворца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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