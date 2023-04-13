Студенты пермских вузов узнали о производстве ПЦБК с помощью «Бумажных игр»

Фото предоставлено ПЦБК

ПЦБК стала площадкой для первого целлюлозно-бумажного квеста, в котором приняли участие 65 студентов из трех пермских вузов – ПГНИУ, ПНИПУ и Пермского государственного аграрно-технологического университета.

От сырья – до готовой продукции

Участники «погрузились» в реальное производство, познакомились с экономикой замкнутого цикла и увидели всю технологическую цепочку:от переработки сырья до выпуска конечного продукта –гофроупаковки.

Для участия в квесте студенты разделились на пять команд. У каждого – своя роль. Капитан, два уника, которые отвечали на игровые вопросы, два презентатора – ответственные за подготовку презентации, а также блогеры, они вели фото и видеосъемку, и два игрока обеспечивали контроль безопасности и передвижения участников.

У каждой команды был свой наставник от ПЦБК. Специалисты рассказывали об истории предприятия и цехов, а участники решали различные задания, связанные с производством, и знакомились с работой на разных участках:

- Лесная биржа (подготовкаи переработка березового баланса),

- Цех целлюлозы высокого выхода,

- Размольно-подготовительный отдел (переработка макулатуры),

- Картонно-бумажные цеха №1 и №2 (выпуск бумаги для гофрирования и картона),

- Гофроцех №1 (выпуск гофроупаковки).

Фото предоставлено ПЦБК

«Масштабы производства впечатляют»

Теоретическими знаниями «Бумажные игры» не ограничились. В ходе знакомства с тонкостями работы цехов, студенты на разных этапах получали полуфабрикат – щепу, целлюлозу, макулатурную массу, бумагу, картон и гофроящик.

- Масштабы производства впечатляют, я даже не представлял, что и как делают из древесины, - делится впечатлениями Артур Шакирзянов, 3-курсник ПГАТУ. - Мы узнали, как транспортируют березовый баланс к комбинату, как его обрабатывают, убирают кору, измельчают древесину, складируют. Посмотрели много технологических процессов и в итоге увидели готовый продукт в виде крафтовой бумаги.

Фото предоставлено ПЦБК

Процесс обучения завершился подготовкой презентаций. Участники команд рассказали о том этапе производства, на котором побывали сами. В результате выстроилась полная технологическая цепочка – от сырья до готовой продукции.

«Нам нужны молодые кадры»

По итогам мероприятия студентам вручили дипломы за участие в «Бумажных играх», отметив эффективность, результативность, ответственность, коммуникации и действие команд. Также ребята получили памятные призы с символикой ПЦБК.

-Наши дружеские отношения со студентами вузов и средних профессиональных организаций и школьников – это уже добрая традиция и обязательная часть нашей повседневной жизни, - отмечает директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова. -Мы занимаемся профориентационной работой со школьниками и студентами в разных форматах. Квест – это не просто экскурсия по предприятию, это погружение ребят в рабочую среду ПЦБК. Мы считаем, что развитие любого промышленного предприятия невозможно без притока молодых кадров.

Как отмечают в компании, самое ценное для предприятия - это люди. И сейчас коллектив ПЦБК - молодая и амбициозная команда специалистов, способная решать самые сложные задачи.

- И мы готовы привлекать к этой работе студентов, обучать их также как они учатся сейчас в учебных заведениях, - продолжает Ольга Коршунова. – Мы подключаемся к этому обучению и помогаем ребятам найти себя, определиться с выбором профессии именно в Пермском крае. Стать сотрудником нашего предприятия – целевая задача, но мы понимаем, что готовим кадры для всей отрасли.

Фото предоставлено ПЦБК

Марафон выбора

Руководство Пермской целлюлозно-бумажной компании предложило студентам пройти марафон, в ходе которого они узнают о разных профессиях на предприятии, встретятся с руководителями компании, пройдут тренинги и летнюю практику на производстве. Завершение этого крупного проекта намечено на декабрь 2023 года.

- Этот марафон – возможность попробовать себя в разных направлениях, - обратилась к студентам Ольга Коршунова. - Это возможность выбрать свой вектор развития. Нам нужна ваша энергия, ваши знания, желание искать нестандартные решения и постоянно двигаться вперед.

После завершения «Бумажных игр» для студентов начнется введение в марафон, в рамках которого пройдут игры на командообразование и целеполагание.

29 апреля участников пригласят на гофропроизводство, где специалисты ПЦБК проведут практикум, как решать нестандартные неочевидные рабочие задачи.

27 мая состоится встреча с руководителями компании, пройдет тренинг «Проблема- это риски или возможности?»

- А летом мы предлагаем вам пройти стажировку на нашем предприятии, - сообщила студентам Ольга Коршунова. - Она возможна с трудоустройством и с получением заработной платы. В программе на осень – мини-тренинги, анализ собранных проблем, «Бумажные игры – 2» и, наконец, подведение итогов.

Фото предоставлено ПЦБК

«Я приду сюда работать»

Студентка Пермского политеха Полина Королькова уже всерьез задумалась не только о том, чтобы пройти на предприятии летнюю практику, но и после окончания учебы вернуться сюда полноценным специалистом:

- Мы участвовали в «Бумажных играх» всей группой, а для меня это был уже второй визит на ПЦБК, - рассказала Полина, она учится на 3 курсе по направлению «технологии целлюлозно-бумажного производства». - Как раз недавно проходили теорию по ЦБП, и было круто увидеть вживую все агрегаты и оборудование. Скорее всего, приду сюда работать уже после четвертого курса. Я считаю, что здесь есть куда развиваться, идет постоянная модернизация производства, очень интересно в этом поучаствовать.

КСТАТИ

Сегодня в Пермской целлюлозно-бумажной компании, которая является крупнейшим в России производителем бумаги и картона, более 30% - это сотрудники в возрасте до 35 лет.

Средний возраст работников предприятия – 42 года, идет планомерное омоложение коллектива.