Приключения рыжей Звездочки и Иван Ивановича в Прикамье

Собака-космонавт Звездочка. Фотохроника ТАСС.

Это потом всем стало известно, что путь в космос Юрию Гагарину проложила маленькая рыжая собачка по кличке Звездочка. За несколько дней до первого полета человека в космос ей, как и первому космонавту, предстояло облететь вокруг Земли. Вместе с ней на корабле «Союз-11» отправили и манекен, которого в шутку назвали Иваном Ивановичем.

Звездочка и Иван Иванович приземлились не совсем там, где должны были, - возле маленькой деревеньки Карша, что на юге Прикамья, недалеко от Чайковского, который тогда еще был поселком.

За собачкой Звездочкой прилетели вертолеты из Ижевска. Фото: Чайковский историко-художественный музей.

Шар из космоса

Сейчас старожилы из Карши вспоминают, что происходило в тот день - 25 марта 1961 года.

- Мне тогда было 10 лет, - говорит Николай Пименович Татаркин. – Мы с дружком пришли из школы и играли во дворе, зачем-то залезли на ворота и сидели на них верхом. Как вдруг высоко в небе что-то вспыхнуло, хлопнуло. Затем мы увидели парашютики в небе. Один из них, самый большой, несло в нашу сторону.

Как вспоминает Николай Пименович, парашют с черным обугленным шаром принесло на поле напротив их дома:

- Шар грохнулся, и парашют быстро потащил его по снегу. Потом мы увидели, как со стороны фермы к нему мчатся мужики на санях. Мы, детвора, тоже побежали по сугробам посмотреть, что же это к нам такое свалилось с неба.

Возле деревни Карша собачке поставили памятник. Фото: Виктор Михалев

«Внутри что-то тихо попискивало»

Поверхность шара напоминала потрескавшуюся скорлупу. Он лежал на снегу так, что можно было засунуть голову внутрь через круглое отверстие – как потом стало понятно, крышку люка отстрелил пиропатон, чтобы из спускаемого аппарата смог катапультироваться манекен космонавта и приземлиться на другом парашюте.

- Мы, дети, по очереди осматривали внутренности шара, там внутри что-то тихо попискивало, это все казалось завораживающим, - вспоминают старожилы. – Мы даже не догадывались, что в отсеке шара взаперти сидела маленькая собачка. Она ведь даже не лаяла!

А вот «космонавта» Ивана Ивановича ветром отнесло в соседнюю деревню – в Малую Соснову.

- Мне школьная подружка потом рассказывала, как они с родителями были напуганы, когда к ним в огород на парашюте приземлился какой-то человек в необычном костюме, - вспоминает бывшая жительница деревни Мия Пименовна Титова. - Он не шевелился, и они в конце концов решились к нему подойти. Успокоились только, когда на шлеме разглядели надпись – «СССР».

А потом местной детворе дали задание: искать по деревням маленькую рыжую собачку.

Как после рассказывал военный комиссар села Фоки Дмитрий Мазунин, он сообщил в Москву о появлении неизвестного летательного аппарата. А его успокоили, объяснили, что у них приземлилась собачка-космонавт Звездочка. Поскольку в шаре местные жители ее не обнаружили, военком решил, что песик сбежал, вот и организовал поиски.

В Чайковском историко-художественном музее Звездочке посвятили целую экспозицию.

«Мы обнимались и поздравляли друг друга»

Уже к вечеру в небе над Каршей закружили «кукурузники». Они сбрасывали на парашютах солдат-десантников и амуницию для них – лыжи, сухие пайки. А затем на вертолетах прилетели люди в военной форме.

- Я помню, как один высокий военный в белом тулупе склонился над шаром, а потом извлек что-то оттуда, - вспоминает бывшая жительница деревни Карша Надежда Тимофеевна Макарова. - Затем он торжественно поднял над головой маленькую рыженькую собачку, ее голова была опутана проводами. После он бережно посадил ее за пазуху и унес в вертолет.

А буквально через несколько дней жителям деревни предстояло узнать, что они стали свидетелями и участниками исторического события. По радио диктор объявил: «12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту!»

- Занятия в школе сразу прекратили, мы, школьники, и учителя – все высыпали на улицу, - вспоминает Мия Пименовна. – Обнимались, поздравляли друг друга, было радостно, и слезы стояли в глазах! И почти сразу мы поняли, что Звездочка приземлилась у нас не случайно. Что это была последняя проверка перед полетом Юрия Гагарина.

Звездочка проложила Гагарину путь в космос. Фото: Википедия.

КСТАТИ

Крышку люка местные жители нашли и сохранили

Собачку Звездочку, шар-спутник и манекен Ивана Ивановича переправили в Центр управления полетами под Москвой. А вот крышку люка космического корабля найти сразу не удалось. Местные жители обнаружили ее позже, когда та вытаяла из-под снега, и отнесли в сельсовет. Теперь ее можно увидеть в Чайковском историко-художественном музее, где собачке-космонавту посвятили целую экспозицию.

А перед въездом в деревню жители Карши на собранные деньги поставили небольшой памятник-стелу в память о Звездочке, которая проторила путь в космическое пространство первому в мире космонавту Юрию Гагарину.