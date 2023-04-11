Пермячкам разрешили рожать с мужьями

В пандемию коронавируса такие роды были запрещены в связи с неблагоприятной эпидситуацией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В роддомах Перми возобновили партнерские роды. В пандемию коронавируса, напомним, они были запрещены в связи с неблагоприятной эпидситуацией и по требованию санитарного законодательства. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.

На совместных родах помимо врача, акушерки и других сотрудников медучреждения, могут присутствовать муж, мама, другой близкий роженице человек или доула.

Партнерские роды в Перми разрешены в роддоме Городской больницы имени Архангела Михаила в Орджоникидзевском районе, а также в больнице имени Гринберга (бывшая 21-я) в Кировском районе.

– В Пермском краевом перинатальном центре партнерские роды не практикуют в связи с существующим риском занесения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. То же самое относится к роддому в Краснокамске и к роддому в больнице имени М.А. Тверье, - объяснили в пресс-службе ведомства.

Проведение партнерских родов возможно с согласия пациентки и разрешения лечащего врача, а также в случае, если это позволяет состояние здоровья роженицы.

Для присутствия на родах партнеру нужно предоставить данные о результатах флюорографического обследования, сделанного не позднее 1 года до даты родов. Также потребуется экспресс-тест на качественное выявление антигена коронавируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки или ротоглотки (тест ИХА). Сопровождающий самостоятельно покупает такой тест в аптеке. При поступлении в роддом на роды анализ проводится в приемном отделении в присутствии акушерки.

Кроме того, участнику партнерских родов не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Посетитель также приобретает их за свой счет. Во время родов присутствующий должен обязательно находиться в медицинском халате, шапочке, медицинской маске и бахилах.

К посещению стационара не допускаются лица с температурой тела выше 37ºС и/или имеющих признаки ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк).

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