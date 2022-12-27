В Пермском крае по дороге с корпоратива умерла педагог лицея

Уроки Ларисы Пупыревой любили все школьники. Фото: МАОУ лицей №1 города Кунгура/ВКонтакте.

В Кунгуре трагически оборвалась жизнь учительницы физкультуры Ларисы Пупыревой. Женщина много лет преподавала в лицее №1. И в тот злополучный день возвращалась с корпоратива на такси. Но, по невыясненным пока обстоятельствам, уехала в противоположную сторону от дома. Таксист, высадив ее, уехал. А женщина, оставленная в одиночестве, умерла.

Как сообщили источник, знакомый с ситуацией, педагог вместе с коллегами отдыхала на корпоративе в местном ресторане «Аристократ». Заказав такси до дома, что находится на улице Ленина, она уехала в противоположную сторону – в район поселка Машзавод, где ее утром нашли замерзшей.

- Криминала там точно нет – это подтверждают и в полиции. Со слов местных жителей, таксист довез ее до заявленного места, потом высадил. Говорят, что таксист видел, как она упала в сугроб – женщина была нетрезва. Но выходить и поднимать ее не стал – уехал, - рассказал источник. – Сейчас у следствия две версии гибели – сердечный приступ или переохлаждение. Также, если подтвердится версия, что таксист видел, как женщина упала и уехал, его могут привлечь к уголовной ответственности.

- Почему она поехала туда?

- Пока отрабатывают несколько вариантов: неправильно указала адрес или поехала к кому-то из знакомых, кто там живет.

В местной газета «Искра» 27 декабря опубликовали некролог, посвященный погибшему учителю, который написали ее коллеги: «Лариса Пупырева (Осокина) родилась 30 июня 1970 года в городе Кунгуре. В 1988 году окончила Пермское педучилище по специальности «Учитель физической культуры». В этом же году начала работать в средней школе №1. Трудилась здесь до 1998 года.

Совмещая работу с обучением в вузе, Лариса Михайловна окончила в 1994 году Пермский государственный пединститут, получив высшее образование по специальности «Физическая культура». С 1998 года работала в лицее №1.

Коллеги вспоминают, что Лариса Пупырева была творческим и талантливым педагогом. Обладала незаурядными организаторскими способностями, умела работать и с одаренными детьми, и детьми, требующими педагогического внимания. Проводила с детьми тренировки по игре в баскетбол. Ее воспитанники не единожды становились победителями муниципального первенства по баскетболу в зачет Спартакиады, победителями краевого этапа соревнований Всероссийской Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет», участвовали в состязаниях на уровне Приволжского федерального округа.

Они брали золото, серебро и бронзу на муниципальных этапах всероссийской олимпиады школьников по физкультуре, многие успешно выступали на краевом этапе олимпиады. Практически ежегодно лицеисты под руководством учителя становились победителями или призерами традиционных осенних и весенних легкоатлетических и комбинированных эстафет.

Лариса Михайловна руководила реализацией в лицее краевого проекта «Спортивный клуб + спортивный сертификат» в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае». Итог ее деятельности - создание школьного спортивного клуба «Стимул», создание спортивной базы. В 2019 году команда лицея под руководством учителя стала победителем регионального фестиваля, организованного министерством физической культуры и спорта Пермского края в рамках реализации проекта «Школьный спортивный клуб», и получила грант на развитие и материальное укрепление спортивной базы школы.

Педагог вела большую работу по вовлечению учащихся в движение «ГТО», в занятия массовым спортом и физкультурой; сама была победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года», работала в составе жюри конкурса «Учитель года» в номинации «Педагог дополнительного образования».

Она была одержима работой с детьми: не прекращала свою педагогическую деятельность и во время отпусков. С 1993 года по нынешнее лето участвовала в оздоровительной кампании Пермского региона.

Лариса Михайловна была педагогом высшей квалификационной категории, имела почетное звание «Почетный работник сферы воспитания и просвещения Российской Федерации». За многолетний добросовестный труд была награждена Почетной грамотой министерства образования и науки Пермского края, Почетными грамотами Управления образования.

Светлая память нашему Учителю. Глубокие соболезнования детям Ларисы Михайловны: Маше Пупыревой, Мише Мордвинову, маме - Осокиной Валентине Михайловне, родным и близким людям.

Помним. Любим. Скорбим».

Прощание с Ларисой Пупыревой состоится 28 декабря: в 10 часов во дворе дома по улице Коммуны, 43; в 11 часов - прощание в Тихвинском храме; в 11.30 – отпевание; в 13 часов - захоронение на Новом кладбище.