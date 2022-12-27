Компания «РТ Лайн» поздравляет жителей Перми с наступающим Новым годом

«РТ Лайн» желает вам счастливого Нового года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осталось совсем немного времени до всеми любимого семейного праздника. Новый год ворвется к нам через несколько дней, мы планируем, как будем его отмечать, что приготовим на праздничный стол и, конечно, покупаем подарки.

Обычно подарки и поздравления мы получаем от близких людей, а сегодня новогоднее настроение решили подарить нам сотрудники компании пассажирских перевозок ООО «РТ Лайн».

Все мы привыкли, что, придя на остановку, через пару минут к нам приедет автобус, и мы с комфортом отправимся по своим делам. Но, создают нам этот обычный комфорт более 300 человек - сотрудники компании «РТ Лайн», которые организуют работу большой сети городских перевозок.

В автопарке «РТ Лайн» 113 единиц техники - автобусы марок «Лиаз» и «Лотос», большинство из них работает на экологичном топливе - на газу. Придерживаясь современных подходов к организации работы предприятия, компания регулярно внедряет ИТ-решения и оптимизирует работу.

Одной из последних разработок, которую реализовала «РТ Лайн», стал ИТ-продукт - «Электронный диспетчер». Система позволяет выпускать на линию водителей без участия диспетчера.

Для этого в автобусном парке был установлен постамат с ячейками, терминал, сканер и принтер.

Для получения путевого листа водитель должен отсканировать свое водительское удостоверение. При сканировании в/у программа проверяет данные, распечатывает заполненный путевой лист на принтере с электронно-цифровой подписью диспетчера и заносит информацию в электронный журнал движения путевых листов.

Также система контролирует режим труда и отдыха водителя, поэтому, если водитель пришел раньше положенного времени, путевой лист не распечатается, на экране отобразится информация для водителя о том, когда необходимо подойти за путевым листом, время выезда и номер транспортного средства.

В автопарке «РТ Лайн» 113 единиц техники - автобусы марок «Лиаз» и «Лотос». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После получения путевого листа водитель проходит предрейсовый медицинский осмотр, фельдшер сканирует штрих-код на путевом листе, отмечает в программе информацию что водитель прошел предрейсовый мед. осмотр. Далее водитель с помощью сканирования путевого листа на постомате получает из ячейки все необходимые документы на ТС и чековую ленту. Можно забирать из нее все необходимое и - в путь.

- Идея бесконтактной выдачи документации и оборудования возникла в «РТ Лайн» во время пандемии, - говорит директор филиала «РТ Лайн» в Перми Елена Быстрова. - Учитывая, что ни одна из транспортных компаний в сфере пассажирских перевозок не автоматизировала диспетчерские пункты, перед специалистами «РТ Лайн» стояла непростая задача. Разработка, тестирование и внедрение продукта проходило в несколько этапов, в результате чего получился полноценный продукт, отвечающий всем требованиям законодательства и решающий ключевые моменты работы автотранспортного предприятия.

В дальнейшем «РТ Лайн» планирует дополнить систему несколькими модулями, которые позволят еще более эффективно выстроить процессы в компании.

Поздравление директора филиала «РТ Лайн» в Перми Елены Быстровой

- В приближающемся году хочется пожелать всем пермякам финансовой стабильности, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы все задумки были реализованы беспрепятственно, и удача всегда сопутствовала вам. Чтобы Новый год принес вам огромный заряд бодрости, железное здоровье, душевный покой и оптимизм. Всего вам доброго и хорошего в Новом году!