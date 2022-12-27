Пермское предприятие выпустило откровенные календари с девушками

Фото: Кирилл Корепанов.

В Пермском крае Краснокамский ремонтно-механический завод «Экспедиция» выпустил художественный календарь на 2023 год с изображением девушек в откровенных нарядах. Героини календаря предстали на фотографиях в ретро-образах.

Команда прицепов «Экспедиция» выпускает новогодние мужские календари уже семь лет. Это всегда смелые и откровенные художественные проекты, рассчитанные на покупателей прицепов и партнеров предприятия.

В разные годы их героинями становились красивые девушки, позирующие на фоне прицепов, а также балерины, изображающие металлические части автомобилей. В новогоднем календаре-2023 нет ничего лишнего: только полуобнаженные модели на серебристом фоне – цвете оцинкованной стали.

- В непростой экономической ситуации, которую мы сейчас все вместе переживаем, любая вычурность была бы лишней, - объяснил концепцию календаря директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов.

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Фото: Кирилл Корепанов.

Фото: Кирилл Корепанов.

Фото: Кирилл Корепанов.