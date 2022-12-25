Снять симптомы переедания в новогоднюю ночь поможет чашка черного кофе или зеленый чай

Во время приготовления праздничного застолья старайтесь использовать меньше майонеза. Фото: Олег ЗОЛОТО

По традиции новогодний стол – это масса всего изысканного, аппетитного и вкусного. Во время праздничного застолья хочется попробовать всего. Что делать, если вы не сдержались и все-таки переели? Можно ли не набрать лишний вес за новогодние каникулы? И как долго можно употреблять в пищу тазик оливье, нарезанный 31 января?

Ответы на эти и другие важные вопросы дала главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина.

- Если собираетесь в гости на Новый год, то обязательно договоритесь, кто какие блюда готовит, чтобы на новогоднем столе не было излишнего количества блюд. Во время готовки старайтесь использовать меньше майонеза и жиров.

Если человек знает, что склонен к перееданию, то на новогодний стол лучше поставить побольше овощей и фруктов, однако не стоит забывать и о белке – отварной куриной грудке или рыбе, которые вызывают в организме сытость.

- В новогоднюю ночь нужно не только сидеть за столом и употреблять салаты, но и двигаться, - советует доктор. - Помимо конкурсов, игр и танцев можно выйти на прогулку на свежий воздух с друзьями и родственниками, если будет позволять температура на улице.

Нередко после переедания хочется лечь и заснуть, но нужно помнить, что нельзя этого делать сразу после еды. Пересильте себя, прогуляйтесь или придумайте себе другую физическую активность.

Еще можно заранее запастись ферментными препаратами. Самые простые – креон, панкреатин или мезим – помогут быстро снять симптомы переедания.

- Кстати, чашка кофе без молока, сливок и сахара тоже поможет облегчить состояние после обильного застолья. Правда, пить кофе в новогоднюю ночь можно, если у человека нет аритмии, гипертонии или других противопоказаний. Однако если вы не хотите на ночь кофе, то подобное действие на организм может оказать зеленый или мятный чай.

Еще одно предостережение от доктора: если вы переели, воздержитесь от употребления алкоголя. Очень сложно оценить дозу спиртного на сытый желудок. К тому же, это серьезная нагрузка на печень.

Также переедание может спровоцировать сильную жажду, ведь для приготовления блюд для новогоднего стола хозяйки часто используют соленые продукты. У тех, кто имеет гипертонию, ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность, соленые продукты вызывают отечный синдром.

К тому же, соленые продукты с большим количеством выпитой на следующий день воды могут вызвать гипертонический криз или прогрессирование сердечной недостаточности. Поэтому тем, кто имеет хроническое заболевание сердца или сосудов, нужно ограничить соленое на своем новогоднем столе.

Чтобы вывести токсины на следующий день после обильного застолья с жирной, жареной и соленой пищей, можно пить больше простой воды комнатной температуры.

Чтобы не отравиться новогодними салатами, не стоит употреблять их в пищу после срока годности. Срок хранения готовых блюд обычно не превышает 48 часов, а для большинства салатов - это всего 12-18 часов с момента приготовления. К тому же стоит помнить, что вся праздничная еда стоит ночью на столе, а не в холодильнике, и портится быстрей.

Еще одна рекомендация от главного внештатного терапевта краевого Минздрава касается ситуации с эпидемией гриппа.

- Грипп в этом году пришел к нам свиной, тяжелый. Особенно он угрожает здоровью маленьких детей и пожилых лиц, имеющих хронические заболевания. Под угрозой также и беременные женщины. Если вы входите в эту группу, старайтесь избегать больших и шумных компаний в Новый год, а проведите его дома с самыми близкими родственниками.