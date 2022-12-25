Врачи рассказали, как не перебрать с алкоголем в новогодние праздники

Чтобы новогодняя ночь оказалась длинной, поднимая бокал, не стоит допивать его до конца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Употреблять алкоголь все девять дней новогодних праздников – опасно, особенно если вы имеете хронические заболевания, - говорит главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина.

Понятно, что без бокала шампанского встреча Нового года не обходится, но кому стоить в новогоднюю ночь быть на «вы» с алкоголем и понять, что пора остановиться? Терапевт дала полезные советы, как встретить Новый год и провести предстоящие каникулы, чтобы выпитое спиртное не отразилось на вашем здоровье.

- Важно правильно подготовиться к новогодней ночи, - говорит Наталья Корягина. – Для этого постарайтесь отдохнуть и выспаться. Усталость провоцирует раздражительность и повышенную тревожность. А если человек чувствует тревогу, то у него появляется желание быстро расслабиться при помощи употребления высокоградусного алкоголя. Все это приводит к токсическому воздействию на организм продуктов распада алкоголя. Причем, происходит это только на вторые-третьи сутки после избыточного употребления спиртного.

Еще один совет: никогда не стоит пить алкоголь натощак. Также нельзя запивать спиртное другим алкоголем. Правильно будет - водой или морсами.

Нельзя смешивать разные напитки: винные спирты с зерновыми, белые вина с красными, коньяк с водкой.

Чтобы новогодняя ночь оказалась длинной, поднимая бокал, не стоит допивать его до конца. Еще одно предложение от терапевта: запланировать на новогоднюю ночь праздник, а не застолье.

- Нужно чтобы между употреблением алкоголя был перерыв, поэтому продумайте активные мероприятия, которые пройдут у вас в новогоднюю ночь. Пусть это будет прогулка на улицу для запуска фейерверков или катания с гор. Дома можно поиграть в игры, устроить веселые танцы или конкурсы.

Продукты распада алкоголя начинают токсично действовать на сердечно-сосудистую систему на вторые-третьи стуки, поэтому у лиц, имеющих хронические заболевания, риск летального исхода 1 – 2 января возрастает в 10 раз. К тому же продукты распада алкоголя вызывают аритмию, гипертонические кризы, повышают риск инсультов и инфарктов.

В течение суток после приема алкоголя не стоит садиться за руль. Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться врачам в новогоднюю ночь – это использование фейерверков в состоянии алкогольного опьянения. Люди уже не такие внимательные и осторожные, поэтому нередки случаи, когда после взрыва фейерверка человек получает серьезные травмы.

Нельзя забывать принимать в новогодние праздники все назначенные вам лекарственные препараты. Уменьшить интоксикацию помогут сорбенты.

При соблюдении всех этих правил можно быть уверенным, что новогодняя ночь и последующие каникулы пройдут весело и интересно.

ВАЖНО

По рекомендациям ВОЗ наименее опасные дозы алкоголя для женщин: не более 30 граммов чистого спирта или полторы бутылки пива или 80 мл водки или два бокала сухого вина в день при условии отсутствия хронических заболеваний и отягощенной наследственности по алкоголизму.

Для мужчин эта доза составляет не более 40 граммов чистого спирта или двух бутылок пива или 100 мл водки или трех бокалов сухого вина.

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