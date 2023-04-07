В Перми родители маленькой пациентки потребовали с врача миллион рублей за фото из операционной

Сделанное в операционной фото стало причиной миллионного иска, но суд в итоге отклонил требования истцов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Операция прошла успешно, пациентка спасена, - написал на своей страничке в соцсетях детский хирург из Перми и добавил свою фотографию из операционной, где только что оперировал новорожденную пациентку.

А через какое-то время узнал о том, что родители этой пациентки подали на него в суд за то, что на краю снимка был запечатлен пластиковый пакет для капельницы, на котором можно было прочитать часть фамилии девочки.

- За что? Я соблюдал все правила! Фото было сделано после завершения операции, пациентки в операционной уже не было, персонала тоже, - недоумевал доктор.

Не сказать, чтобы хирург был блогером, но его страница в соцсетях много рассказывала о медицине и о больнице, в которой он работает, поэтому после сложной операции врач поделился с подписчиками этим фото.

Но больше всего недоумевал доктор из-за той суммы, которую попытались взыскать с него родители прооперированной пациентки. Они затребовали в суде миллион рублей за несколько почти не читающихся букв фамилии. Причем, фамилия эта не является редкой и в клинике за месяц оперируется несколько больных с такой фамилией.

Причиной иска мог стать тот факт, что спустя непродолжительное время после операции маленькая пациентка все-таки скончалась по независящим от доктора причинам от исходного заболевания. И родители, найдя в соцсетях у доктора фото с частью фамилии дочери, пошли в суд. Сумму иска потом они все-таки скорректировали, но Свердловский районный суд все же взыскал с ответчика моральный вред в размере 50 тысяч рублей «за разглашение семейной тайны».

- Ответчик подал апелляционную жалобу, в которой указал, что на размещенной в соцсетях фотографии не имелось ни самого пациента, ни его персональных данных, а также иных деталей, позволяющих идентифицировать какого-либо конкретного гражданина, - рассказал юрист ООО «Медико-правовая коллегия» Александр Степанцев, представлявший интересы ответчика. – А наличие на капельнице кириллических символов не означает, что в этой операционной определенно проводилась операция какому-то конкретному пациенту.

При рассмотрении апелляционной жалобы Пермский краевой суд встал на сторону врача-хирурга, отменив решение районного суда.

КСТАТИ

- Известны случаи размещения скандальных фотографий медсестер на фоне лежащих больных в реанимационном отделении, снимков пациентов во время операций, - комментирует эту историю директор ООО «Медико-правовая коллегия» Евгений Козьминых. - Естественно, что такие «фото-шедевры» образуют состав данного правонарушения и влекут взыскание причиненного вреда пациентам. Однако законом не запрещена публикация интерьера лечебного учреждения, например, операционного блока без связи с конкретным, достоверно устанавливаемым пациентом, в целях популяризации или рекламы данной медицинской деятельности. Строго говоря, можно, конечно, фотографировать и в процессе операции, когда из-под операционного белья видна только рука или нога пациента, однако лучше этого не делать, поскольку кто-то может узнать эту руку, например, по родинкам и шрамам, а теоретически, и по отпечаткам пальцев.

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