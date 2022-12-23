Как «особым детям» легче адаптироваться в обществе

Педагоги проводят развивающие занятия с детьми

Дошкольное образование состоит не только в том, чтобы дать малышам определенные знания, но и в том, чтобы развивать их способности и умения, дать возможность получить социальные и культурные навыки.

Детский сад - это место, где ребенок может пообщаться, поиграть с другими детьми, интересно провести время, узнать что-то новое.

А для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, детсад может стать местом, где их ребенок будет полноценно развиваться и адаптироваться, приспосабливаться к жизни. Коррекционно-развивающие программы обеспечивают социальную направленность педагогических воздействий и социализацию «особого ребенка».

Инклюзивное образование дает таким малышам возможность учиться и развиваться в среде обычных дошкольников. При этом всем детям инклюзивной группы предоставляются равные условия для того, чтобы включиться в воспитательно-образовательный процесс.

Такими дошкольными учреждениями, где активно развивается инклюзивное образование, являются частные детские сады «МАНЯ».

В сети этих дошкольных образовательных учреждений при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края оборудованы четыре сенсорно-дефектологических кабинета, в которых проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия с учителем-логопедом и учителем-дефектологом. Педагоги детского сада «МАНЯ» прошли курсовую подготовку по теме «Организация работы в инклюзивной группе ДОО» с целью качественной организации и взаимодействия с детьми с ОВЗ, а также их семьями.

В ходе инклюзивного образования повышаются педагогическое мастерство, компетентность и ответственность педагогов и родителей. Педагоги детского сада обеспечивают информационно-методическое сопровождение семей детей с ОВЗ. Благодаря скоординированной деятельности всех участников образовательного процесса «особые дети» получают возможность адаптироваться в обществе.