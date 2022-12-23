Грипп официально подтвержден у 192 жителей Пермского края

Все заболевшие гриппом в Пермском крае госпитализированы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую неделю в Пермском крае зарегистрировали 29437 случаев гриппа и ОРВИ. Это превышает пороговые значения на 59,8% и значит, что мы стоим на пороге эпидемии. О ситуации с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID-19 сообщил главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков.

У пациента обнаружили грипп и COVID-19 одновременно

- Существенный прирост заболевших – в 1,7 раза – наблюдается среди взрослого населения, но особенность этой недели в том, что много начали болеть и школьники, - отмечает Вадислав Васильевич. - Заболеваемость в возрастной группе среди детей 7-14 лет выросла на 34,3%. Мы давно отмечаем, что дети именно этой возрастной группы являются основными носителями эпидемии. Заболеваемость сначала растет среди школьников, а потом среди детей 3-6 лет, а потом начинается эпидемия гриппа.

Последние два года из-за COVID-19 ситуация с гриппом очень нестандартная: в 2020 году гриппа не было совсем, в 2021-м регистрировались единичные случай.

Сейчас из более, чем 29 тысяч заболевших – лабораторно подтвержденных случаев гриппа в Пермском крае – 192. Из них 93% болеют так называемым «свиным» гриппом.

Последний подъем такого гриппа был в сезоне 2009-2010 годов. Особенность этого штамма в том, что вирус поражает нижние отделы дыхательных путей.

Грипп сейчас доминирует над COVID-19, но врачи в Пермском крае зафиксировали случай и мискт-инфекции: мужчина в Соликамске заболел гриппом и COVID-19 одновременно. Медики спасли ему жизнь и стабилизировали состояние, сейчас этот пациент постепенно начинает идти на поправку. К слову, мужчина не был привит ни от COVID-19, ни от гриппа.

Но эпидемиологи отмечают, что вирусы гриппа и COVID-19 борются между собой, поэтому большого количества подобных случаев в этом эпидсезоне не ожидается.

Симптомы: лающий кашель и жар

Те пермяки, что заразились «свиным гриппом» так описывают симптомы своего заболевания: «Утром появился громкий, ярко выраженный лающий кашель, а вскоре поднялась высокая температура».

Жар у заболевшего «свиным гриппом» пациента, несмотря на медицинскую помощь, держится не менее четырех дней. И это даже на фоне приема жаропонижающих.

- Из 192 заболевших гриппом в Пермском крае госпитализированы все 100%, - рассказал Вадислав Семериков. - Всем пациентам оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается, как средней степени тяжести. Среди заболевших есть и призывники, и лица пожилого возраста, но в основном, это люди 39 – 59 лет. Практически все они, к сожалению, не привитые. Когда мы спрашиваем, почему люди не стали делать прививку, они отвечают, что не успели.

Зато, тот, кто вакцинировался, имеет все шансы не заразиться гриппом или перенести болезнь в легкой форме. А все потому, что штамм пришедшего к нам «свиного гриппа» полностью совпадает с тем вариантом вакцины, которой в этом году прививали россиян. Правда, сейчас сделать прививку уже не получится, вакцинация от гриппа уже завершена.

- Главное нам сейчас пережить предстоящую неделю, потом начнутся каникулы и из-за разобщения коллективов заболеваемость должна снизиться в два раза, - объясняет эпидемиолог. - Но через две недели после начала учебы заболеваемость вновь начнет расти. Не исключаем, что если рост будет большим, то в школах будет объявлен карантин. Напомню, уже сейчас те классы, в которых более 20% детей заболели, отправляются на карантин по решению руководства школ.

Вакцинация от COVID-19 продолжается

Что касается ситуации с коронавирусом в Пермском крае, то темп прироста заболеваемости COVID-19 сейчас низкий и составляет 17 441 на 100 тысяч населения. Ежедневно регистрируется в среднем по 200 новых случаев и по этому показателю наш регион занимает 22 ранговое место в Российской Федерации.

- Все это благодаря тому, что 59% жителей региона вакцинированы, а 26% из них прошли ревакцинацию, - говорит Вадислав Васильевич. – Из 10 поступающих в клинику пациентов только двое (20%) были привиты. Особое внимание уделяется пациентам с COVID-19 в возрасте 65+, ведь именно они дают больше всего летальных случаев из-за соматических хронических заболеваний.

Зато вакцинация и ревакцинация против COVID-19 в Прикамье продолжается, и желающих сделать прививку ждут во всех поликлиниках.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Пермском крае работают 237 бригад «скорой медицинской помощи». 147 специализированных врачебных бригад по оказанию медицинской помощи заболевшим ОРВИ и 67 специализированных мобильных ковидных бригад.

За последнюю неделю количество вызовов резко увеличилось и составило 24 039. Зато по заболеваемости COVID-19 наблюдается спад – 1836 вызовов, это на 60 меньше, чем за предыдущую неделю.

Для пациентов с COVID-19 развернуто 264 койки, занято из них 187 (30% коечного фонда свободно).

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