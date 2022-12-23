Самой грустной старушке из веселой Перми помогут с ремонтом дома

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Про Александру Степановну – скромную и тихую старушку, замерзающую в покосившейся развалюшке в самом центре Перми, - рассказал знаменитый публицист «Комсомолки» Владимир Ворсобин. Вместе со своим коллегой – фотографом Иваном Макеевым – они путешествуют автостопом по России, чтобы через разговоры с простыми людьми увидеть, чем живет народ в глубинке.

Отец Александры Степановны дошел до Берлина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Пермь всегда казалось веселой, даже безбашенной. Со времен фестиваля «Белые ночи», когда в городе бушевала культурная революция, - вспоминает Владимир Ворсобин. - Чего тут только не было! Слетались то ли черти, то ли ведьмы, то ли прогрессивные люди. На крыше местной думы красовался Красный Человечек – с поднятой вверх рукой, за что-то голосуя. Причем он оскорбительно не имел головы. Да и местное правительство лихорадило от реформ. Чиновникам объявили, что отныне в их кабинетах не будет дверей. В знак открытости перед народом… Но на этот раз веселую Пермь я не узнал. Словно кто-то сверху сказал: загляни за красивые фасады.

Реакция чиновников последовала на следующий день

Дело было так: на телефон Экспедиции прислала сообщение читательница из Твери, попросила связаться со своей пермской родственницей. Сухая строчка - «проблемы с жильем».

Обогревать дом приходится электрическими радиаторами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оказалось, Александре Степановне Суворовой 80 лет. Она дочь героя Великой Отечественной войны (все документы, подтверждающие этот стату, есть в администрации – прим.ред), но живет в старой церковной сторожке на берегу Камы. В ее покосившемся домике нет воды и теплоснабжения, и она обогревает его радиаторами. При этом безбожно экономит и включает батарею лишь, когда замерзший градусник показывает в комнате всего +5.

В доме пенсионерки очень холодно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Когда набережную ремонтировали, ее развалюху просто огородили от помпезного променада высоким забором. Чтоб не портила красивый вид…

О ситуации власти знали, и не один год. Но с решением проблемы тянули. Зато после статьи в «Комосомлке» отреагировали в первые же сутки. В гости к Александре Степановне приехал глава Ленинского района Перми Александр Русанов.

Выяснилось, что домик, в котором живет женщина, они с матерью купили у частного лица еще в 70-е годы. После смерти матери Александра Степановна стала единственной собственницей дома. Из близких родственников у нее осталась лишь двоюродная племянница, которая проживает в Твери.

Справедливости ради, женщине не раз предлагали переехать в другое жилье, а местные предприниматели были готовы выкупить у нее дом. Но женщина отказывалась. Привыкла жить хозяйкой в своих, хоть и покосившихся, стенах.

Глава Ленинского района поинтересовался, чем может помочь Александре Степановне. Фото: страница ВК.

И на этот раз на предложение Александра Русанова хотя бы на время холодов переехать в маневренный фонд либо в соццентр для пожилых, где, помимо всего прочего, она могла бы пройти медицинское обследование – отказалась:

- Я здесь сама себе хозяйка, не могу оставить свой дом без присмотра, ведь приглядеть за ним кроме меня некому, - объяснила она.

«Разрешил звонить напрямую»

Но первый компромисс, слава богу, нашелся. Александра Степановна попросила главу района помочь отремонтировать крышу и, если это возможно, рассмотреть возможность поставить возле ее дома биотуалет, которым могли бы пользоваться гуляющие по набережной. Тот пообещал выполнить обе просьбы и взял дело под контроль. Как говорит женщина, он оставил ей номер своего телефона, чтобы она могла ему позвонить, если что-то потребуется.

- Для ремонта кровли придется подыскать спонсора, поскольку частный дом нельзя по закону ремонтировать за бюджетный счет, - объяснил Александр Русанов.

Этот вариант пока всех устраивает, а дальше можно будет решать вопрос и с более серьезным приведением дома в порядок.

Отцу-фронтовику поставят памятник

Кроме главы района навестили Александру Степановну и представители молодежного движения единороссов.

- Мы уже и раньше выполняли ее просьбы – выкупали льготные лекарства, сделали оградку возле саженцев тополя, которые она посадила у дома, приносим ей воду, - рассказал руководитель Молодой гвардии Единой России по Пермскому краю Ринат Сигадуллин. - Мы также оставили ей номера телефонов, пообещав, что будем на связи, если ей что-нибудь понадобится. Александру Степановну постоянно навещает социальный участковый, который ходит по ее просьбе в магазины и аптеки.

Наведались к дочери ветерана и волонтеры из регионального отделения Народного фронта.

- Мы расчистили снег перед ее домом и на ведущей к нему лестнице, и будем делать это и дальше после снегопадов, - рассказала координатор движения Надежда Пащенко. – Александра Степановна попросила еще найти тройники старого образца, которые подходили бы к ее розеткам. У нее в доме устаревшая проводка, и мы теперь подыскиваем человека, который взялся бы ее поменять. Кроме того, женщина попросила нас поставить поминальные свечки в церкви – в память о ее папе и других родных. Человек она глубоко верующий, и мы, конечно же, выполнили ее просьбу.

Социальный участковый принес пенсионерке удобный кнопочный телефон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А еще Александре Степановне пообещали помочь с установкой памятника ее папе-фронтовику, который дошел до Берлина - старшему сержанту, десантнику Степану Петровичу Федосееву. Его похоронили в Косе на местном кладбище.

- Сейчас на могилах ветеранов устанавливают мраморные обелиски бесплатно, но отец Александры Степановны был похоронен в 1983 году, и эта льгота на него не распространяется, - рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия». - Тем не менее, мы договорились с подрядчиком, что оплатим его работу. В январе он представит нам эскизы. Если позволит погода, установим памятник к 9 Мая.

«О переезде и слышать не хочет»

- Я уже немного устала от внимания к своей персоне, - призналась нам Александра Степановна, когда мы снова пришли к ней в гости. - Вот, приносят мне, например, продукты, но я всем объясняю, что ничего этого не надо, что с едой у меня все в порядке. Я даже записку на калитке повесила, чтобы меня не беспокоили. Мне бы вот только проводку как-то починить. А еще я очень благодарна, что мне помогут установить памятник папе. Я ведь хотела откладывать на него деньги, но теперь не буду экономить на электричестве и стану чаще включать обогреватели.

На фронтовой фотографии ее отца – боевые награды. В том числе Орден Славы, который давали за проявленную особую храбрость.

На груди отца Александры Степановны (с краю слева) - Орден Славы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Папа закончил войну в звании старшего сержанта, дошел до Берлина, - рассказала Александра Степановна. – Он рассказывал, что брал Рейхстаг, и что во время его штурма он сопровождал наших офицеров, которые ходили договариваться к немецкому командиру, чтобы фашисты сложили оружие. Но тот не согласился, и штурм продолжился.

Мы связались с двоюродной племянницей Александры Степановны.

- Нам удается приезжать к ней только летом и лишь на несколько дней, все-таки из Твери до Перми неблизкий путь, - рассказала Светлана Григорьевна. - Попробую поговорить с ней насчет переезда в жилье маневренного фонда на время холодов, но не уверена, что что-то из этого получится, человек она вообще-то мягкий, но какие-либо разговоры о переезде, даже временном, она и слышать не хочет. Когда мы с ней последний раз связывались, она говорила, что единственное, о чем мечтает, это поставить памятник на могиле ее папы. И если ей в этом помогут, она будет очень рада.

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