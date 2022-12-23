В Перми у школьницы расплавился телефон, девочка получила ожог

Фото: Подслушано Закамск/ВКонтакте

Днем в четверг, 22 декабря, в соцсетях появилась запись о том, что в школе «Диалог», что на улице Липатова в Кировском районе Перми, у ученицы во время урока взорвался телефон. Вскоре под постом стали появляться комментарии от учеников. Вот что они писали:

«Взорвался телефон ученицы школы, и он так взорвался, что дым очень сильный и распространился по всему второму этажу. Многие кашляли, задыхались и даже девочка, у которой взорвался телефон упала в обморок! Дело было так, все сидели, учились и тут взорвался телефон! Сначала никто не знал и не слышал! Многие классы сидели в кабинетах и их не выводили, я паниковала и мне было тревожно за свой класс. Причем, никого не выводили, ни один класс. Хотя по мерам безопасности надо...После этого мы еще сидели четыре урока и дышали этим токсичным дымом (загорелся подоконник и пластик очень токсичен) вечером мне стало плохо, и многим знакомым из школы тоже», - написала одна из учениц школы.

Однако многие ученики тут же стали упрекать девочку в том, что она сильно преувеличила произошедшее.

«Сбавь драматизм, первая смена ушла, а вторую смену перевели на безопасный этаж. Вас никто не заставлял дышать этим, и не кто вас не держал в школе насильно. Зачем врать и делать из нашей школы ад?»- писали возмущенные ученики.

Также свой комментарий оставила и сама пострадавшая девочка:

«Я живая, ожогом я обошлась», - написала школьница.

Переписка учеников под постом. Подслушано Закамск/ВКонтакте

Переписка учеников под постом. Подслушано Закамск/ВКонтакте

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве объяснили, что никакого взрыва не было.

- 22 декабря в 13.19 поступило сообщение о том, что в МАОУ "СОШ "Диалог" произошел перегрев сотового телефона без последующего горения. Для остывания сотового телефона сотрудниками учебного заведения был применен порошковый огнетушитель. Применение огнетушителя вызвало срабатывание пожарной сигнализации. К месту выезжали подразделения пожарной охраны от МЧС России в количестве 1 единицы техники и 5 человек л/с. Прибывшими на место пожарными МЧС России было установлено, что пожара не было, взрыва сотового телефона не было. Эвакуация из школы не проводилась. Пострадавших нет, - сообщили в краевом главке МЧС.

Также в МЧС пояснили, что пелена, похожая на дым на главной фотографии, образовалась после применения огнетушителя.