ФСБ разоблачила агентов СБУ, которые готовили теракты в Перми

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Прикамье диверсионная группа из трех человек готовила теракты и диверсии на социальных объектах. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ России.

Диверсанты работали по заданию СБУ – службы безопасности Украины.

В ФСБ назвали их имена: Дмитрий Стрелков, Михаил Соколов и Алексей Гашев. Двоих удалось арестовать – Соколова и Гашева. А вот Стрелкову удалось скрыться, и его объявили во всероссийский и международный розыск. Скрываться от органов ему удается уже не впервые.

Именно Стрелкова называют в ФСБ организатором диверсионной группы. Он является участником запрещенной в России экстремистской организации «Национал социализм/Белая власть».

В 2019 году Ленинский суд приговорил его к 7 годам лишения свободы за экстремизм. Перед этим его перевели под домашний арест. И ему удалось скрыться – он уехал на Украину.

Судили его, а также еще троих пермяков за экстремистские надписи на здании прокуратуры и попытку поджога приемной «Единой России». Его подельника Антона Зырянова, который тоже скрылся, приговорили тогда к 5 годам, Александру Анкудинову и Никите Юшкову дали 4 и 3 года условного срока.

- На Украине Стрелков был завербован СБУ, - сообщили в ФСБ. - Используя свой круг общения в российских националистических ячейках, привлек Соколова и Гашева к деятельности в интересах украинской спецслужбы.

По информации ФСБ, после этого группа начала действовать по заданиям СБУ.

- Они готовили теракты и диверсии в отношении социально значимых объектов и инфраструктуры Перми, - сообщили в ФСБ.

На всех троих следственное подразделение ФСБ России возбудило уголовные дела по статьям о шпионаже и государственной измене.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65