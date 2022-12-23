Российские эксперты обсудили вопросы экологии в городской среде

В Перми скоро будет реализован проект «Зеленое кольцо». Фото проекта: администрация Перми.

В Перми прошла международная научно-практическая конференция «Водно-зеленый городской каркас. Путь адаптации городов к климатическим изменениям».

В наш город, чтобы обсудить вопросы экологии в городской среде, приехали ведущие эксперты и ученые более чем из 30 городов: Москвы, Еревана, Архангельска и других.

Организаторами конференции выступили Пермский национальный исследовательский политехнический университет и Фонд культурного и природного наследия «Обвинская роза» при участии администрации Перми, Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Пермь - лидер экологической повестки

Место проведения федерального мероприятия было выбрано не случайно: экологическая повестка сейчас очень актуальна, а Пермь в вопросах создания водно-зеленого каркаса является одним из городов-лидеров. В городе реализуется проект «Зеленое кольцо», инициированный губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. И этот проект стал одним из приоритетных в рамках подготовки к 300-летию Перми.

- Пермь принимает важное федеральное мероприятие, к нам приехали ключевые эксперты по теме водно-зеленых городских каркасов, а также представители региональной, федеральной и местной властей, - отметил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. - Конференция имеет большое практическое значение, ведь суть водно-зеленого каркаса напрямую связана с улучшением качества жизни жителей в городской среде.

В рамках пленарного заседания Дмитрий Андреев выступил с докладом об опыте реализации масштабного проекта «Зеленое кольцо» в Перми, после чего прошли экспертные сессии.

Черняевский лес и долины малых рек

- В Перми создается целая сеть особо охраняемых природных территорий и экологических троп, а также реализуется множество мероприятий и градостроительных элементов, создающих в городе непрерывную сеть общественных пространств, - сказал в своем докладе Дмитрий Андреев.

В Перми скоро будет реализован проект «Зеленое кольцо». Фото проекта: администрация Перми.

Например, на улице Ленина еще полгода назад были бетонный тротуар и парковка, а сейчас практически по всей улице появились молодые саженцы и газон. Всего в городе 114 парков и скверов, а к юбилею Перми их количество будет увеличиваться.

Но самые ключевые объекты благоустройства к 300-летию города - это особо охраняемая природная территория Черняевский лес с Балатовским парком и долины рек Егошихи и Данилихи. Реализация проекта «Зеленое кольцо» позволит создать здесь совершенно новые места отдыха и вписать элементы благоустройства в природную среду. В итоге, чтобы отдохнуть на свежем воздухе и насладиться природой, пермякам уже не нужно будет уезжать за город, а просто выйти из дома и дойти до ближайшей экотропы.

Работы по реновации уже начались. В Черняевском лесу появилось освещение. Работы были выполнены на участке длиной 750 метров вдоль улицы 9 Мая. Здесь были установлены кронштейны, светильники и подключено электричество.

В планах - организовать еще два участка освещения - на лыжне за спортивным комплексом им. Сухарева и в квартальной просеке «Меридиан» от места отдыха «Золотые пески» до лыжных трасс в районе спортивного комплекса им. Сухарева.

Также на территории Черняевского леса идет подготовка для выполнения работ по обустройству нового для пермских скверов типа покрытий - деревянных настилов. Уже собран предварительный участок для проверки прочности конструкций.

Настил в Черняевском лесу позволит уменьшить нагрузку на заповедную часть леса. Фото: администрация Перми.

В 2023 году здесь будет создана удобная тропиночная сеть, чтобы решить две важные проблемы: уменьшить нагрузку на заповедную часть леса и исключить столкновение на дорожках мам с колясками, велосипедистов, роллеров и самокатчиков.

Разграничивать основные потоки отдыхающих будут с помощью разных маршруты для разных групп населения: пешеходов, бегунов, велосипедистов. У дорожек будут свой цвет и отличающееся покрытие. У каждого маршрута - своя входная группа с удобной навигацией. А в информационных центрах появятся обустроенные теплые туалеты, навигационные карты, урны, скамейки, качели, а также пункты проката спортивного оборудования и инвентаря.

В долину реки Егошихи, которую в последующем тоже планируется благоустроить в рамках проекта «Зеленое кольцо», в финале международной научно-практической конференции была организована экскурсия. Участники осмотрели первый муниципальный Дождевой сад и общественные пространства.

Отдельное внимание будет уделяться кромочным улицам, которые должны будут стать границей между природной и застроенной территорией.

«Останавливаться не планируем»

В ходе международной конференции специалисты заслушали лекции и обсудили вопросы влияния климата на здоровье городских жителей, а также обменялись знаниями и опытом в области развития городов, зеленой экономики, передовых отечественных и зарубежных технологий энерго- и ресурсосбережения, использования возобновляемых источников энергии, защиты окружающей среды и городского строительства.

Во второй день состоялась сессия Экспертного совета по комфортной городской среде при Министерстве строительства и ЖКХ РФ под председательством заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Сессия стала продолжением проходящей в Перми международной научно-практической конференции. Это первая столь масштабная встреча по данной теме, в которой приняли участие эксперты, ученые, урбанисты, представители профильных министерств и ведомств разных регионов России.

- Нам очень приятно, что Пермь становится центром обсуждения темы формирования водно-зеленого каркаса, - отметил, подводя итоги конференции, заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев. - Наш город официально признан самым зеленым мегаполисом России и одним из ведущих российских городов по формированию водно-зеленого каркаса. За счет реализации проекта «Зеленое кольцо», инициированного губернатором Дмитрием Махониным, в первую очередь будут обустроены пространства долин рек Данилихи и Егошихи, во вторую очередь - Ивы и Мотовилихи. И мы не собираемся останавливаться и понимаем, что долины малых рек - это то пространство, которое благоприятствует экологической составляющей Перми, а с другой стороны является большим потенциалом для благоприятных условий и комфортной жизни в нашем городе, а значит, и его экономического развития.

Работы, которые ведутся в Перми в этом направлении, а также наше гостеприимство высоко оценили все участники конференции.

- От лица проекта выражаем огромную благодарность организаторам конференции, которая объединила десятки городов, занимающихся этим вопросом, - сказала на открытии конференции руководитель проекта «Водно-зеленый городской каркас как база для создания устойчивых и умных городов» Ольга Родина. - Проект создания экологических каркасов в городах России существует уже два года, и тема эта очень актуальна. Зеленый городской каркас - это не только инструмент создания комфортной городской среды, но прежде всего инструмент решения проблем в условиях меняющегося климата. Поэтому заинтересованность жителей, властей и бизнеса в этом вопросе высока.