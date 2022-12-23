В Пермском крае ушел из дома и не вернулся 14-летний подросток

Тимофея из Березников нет дома уже пятый день.

- В воскресенье Тимофей ушел гулять со своим братом, а потом привел его около семи вечера, а сам убежал из дома, - говорит мама пропавшего школьника из Березников.

С 19 декабря родные ничего не знают о том, где находился их сын - 14-летний восьмиклассник Тимофей Лаптев. Парень ушел из дома после того, как родители отругали его за плохую учебу.

- Совсем не учился, из школы одни двойки носил, да и компании у него не очень хорошие, - рассказала «Комсомольской правде» мама подростка. – Я отругала его за это, и он сбежал, даже телефон оставил дома. Но у него есть другой, с которого он в соцсетях сидит.

Сразу, как парень пропал, родные написали заявление вы полицию и обошли всех одноклассников. Искали пропавшего парня и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Сейчас к поискам Тимофея Лаптева подключаются волонтеры.

- Я верю, что он жив, я пишу ему сообщения, он их читает, но ничего не отвечает, - говорит мама. – Одноклассники говорят, что не знают, где он, хотя уклончиво объясняют, что он находится даже не в Березниках, а уехал в Усолье.

Пять дней родные ничего не знают о судьбе своего несовершеннолетнего сына и обращаются ко всем, кто видел или знает, где находится парень – позвонить маме Екатерине 89026349007 или в полицию по телефону 102.

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