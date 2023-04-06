В новом пермском зоопарке появятся животные из разных уголков России

Пермский зоопарк ждет пополнение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пермский зоопарк ждет пополнение. В ближайшее время планируется приобрести новых животных из разных уголков России. В их числе пингвины Гумбольдта, шимпанзе, морские котики, полярные волки, леопард, черный гриф, гиббоны и гиены. Также появятся околоводные птицы – фламинго, ибисы и другие. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе пермского зоопарка.

Точные сроки приобретения животных пока не называются. Известно, что обитателей поселят уже в новый зоопарк. Проектом предусмотрены места для их размещения – вольеры по группам «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна» и другие объекты.

Напомним, на прошлой неделе животных из старого зоопарка по улице Монастырской,10 начали перевозить на новое место. Недавно построенный зверинец в микрорайоне Нагорный принял около 300 первых обитателей. Это кролики, мелкие грызуны и домашние птицы. Их разместили в отдельных секциях в здании контактного зоопарка.

Отмечается, что животные, которые уже переехали в новые помещения, чувствуют себя хорошо.

– Сейчас кролики, мелкие грызуны, домашние птицы адаптируются к новым условиям и находятся на карантине, все они под наблюдением специалистов. Период адаптации проходит успешно – уже появилось потомство у двух крольчих, они создали для детенышей «гнезда» и трепетно оберегают покой крольчат. За всеми животными ведется постоянный уход, а также проводятся профилактические осмотры, - пояснила в учреждении.

В ближайшее время в новый зоопарк планируется перевезти представителей копытных. Для лошадей уже подготовили денники и манеж. Для карликовых овец и камерунских коз обустроены уличные и закрытые вольеры с регулируемым температурным режимом. Переезд других животных будет осуществляться по мере ввода в эксплуатацию вольеров. В настоящее время строительство зоопарка еще продолжается.

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