Небо в Перми украсили яркие световые столбы

Фото: Евгения Масленникова/Мой город Пермь
В Перми ночью и утром 22 декабря на небе появились яркие столбы света. Жители начали активно делиться красивыми фотографиями природного явления в соцсетях.
Фото: Евгения Масленникова/Мой город Пермь
О том, что это за полосы света, мы спросили у доктора географических наук, доцента кафедры картографии и геоинформатики, специалиста ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова.
«Световые столбы — это такое оптическое явление, которое обычно возникает в безветренную морозную ночь, когда в воздухе наблюдается снежная взвесь. Она и дает такой оптический эффект», — рассказал Андрей Шихов.
Фото: Константин Карнаухов/Мой город Пермь
В разных районах города столбики термометров показывали от -19 до -23 градусов. Такая температура тоже поспособствовала появлению световых столбов.
Фото: Василий Бахматов/Мой город Пермь
По словам Андрея Шихова, это явление наблюдается лишь несколько раз за зиму. В городах световые столбы появляются редко, чаще в деревнях, где нет лишних источников искусственного света.
Фото: Наташа Овчинникова/Мой город Пермь
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