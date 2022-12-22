Краевые власти назвали основные приоритеты развития здравоохранения в Прикамье

Фото: Правительство Пермского края.

В Перми состоялся IX Съезд врачей Пермского края, на котором подвели итоги 2022 года и обсудили перспективы развития сферы здравоохранения. В мероприятии приняли участие глава региона Дмитрий Махонин, а также представители профильных ведомств и медицинских организаций Прикамья.

Региональная поддержка

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем приветственном слове к участникам Съезда врачей подчеркнул, что развитие здравоохранения является одним из основных приоритетов для краевых властей. В 2022 году много проектов было реализовано благодаря региональным программам «Модернизация первичного звена здравоохранения» и «Качественное здравоохранение».

«Также немаловажно то, что мы вплотную занялись ремонтом фасадов и благоустройством территорий медицинских учреждений. Уже облагорожено 10 медорганизаций. В следующие два года приведём в порядок еще 19 учреждений. Все это делается в том числе для того, чтобы медицинские работники могли работать в комфортных условиях», – отметил глава региона.

Фото: Правительство Пермского края.

По словам Дмитрия Махонины, ключевым вопросом сегодня также является обеспеченность кадрами в региональных учреждениях. Краевые власти регулярно ведут работу с Пермским медуниверситетом, продолжают создавать медицинские классы в школах.

С 2022 была введена новая региональная программа «Медицинские кадры Прикамья», по которой врачи и фельдшеры получают единоразовые выплаты в размере до 2 млн рублей при трудоустройстве в медицинские учреждения территорий Пермского края. При этом средства выплачиваются дополнительно к тем, которые специалист получает по федеральной программе «Земский доктор/фельдшер».

При поддержке краевых властей в настоящее время строятся новые корпуса для медучреждений – до 2026 года запланировано 19 новых объектов. Ремонтируются уже действующие: в 2022 году обновлено 130 медицинских объектов.

Закупается высокоточное оборудование – за этот год приобретено порядка 900 единиц.

Кроме того, приобретается автотранспорт для оказания неотложной помощи и транспортировки больных, в том числе из труднодоступных территорий. Всего по итогам этого года будет поставлено свыше 180 автомобилей.

Обеспечение кадрами

С докладом на региональном Съезде врачей выступила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, в котором она назвала две главные задачи, поставленные перед медучреждениями Прикамья.

Одна из них заключается в повышении удовлетворенности населения Прикамья медицинской помощью, вторая – в сохранении жизни и увеличении ее продолжительности. Также руководитель регионального ведомства подчеркнула, что сейчас важен комфорт пациента.

«Это означает, что человек не должен долго ожидать записи на прием и стоять длительно у кабинета. Для этого всем медучреждениям края необходимо изыскать резервы, перераспределить обязанности и значительно увеличить количество бирок для записи к врачам», – говорит Анастасия Курутень.

В Пермском крае принимается комплекс мер, способствующих увеличению продолжительности жизни населения Прикамья. В него входят диспансеризация и профилактические медосмотры.

Стоит отметить, что в 2022 году региональная система здравоохранения успешно справилась со снижением уровня смертности на 22%, и этот показатель в Пермском крае вернулся к «доковидному».

«Я верю, что общими усилиями медицинского сообщества Прикамья и при поддержке краевых властей мы добьемся поставленных задач», – уверена Анастасия Крутень.

Фото: Правительство Пермского края.

Награды достойным

В программу краевого Съезда врачей также вошло награждение лучших сотрудников медучреждений Прикамья.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень вручила нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения.

В их число вошли:

- заведующий хирургическим отделением №3 Пермского краевого онкологического диспансера Константин Владимирович Данилов;

- врач «Клинической больницы Свердловского района» Владимир Жаков;

- врач «Городской клинической больницы им. С.Н. Гринберга» Татьяна Лепехина;

- заместитель главного врача «Городской клинической поликлиники г. Перми» Ольга Строгая;

- заведующая поликлиникой №2 «Городской детской клинической поликлиники № 6» Светлана Тимофеева.

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