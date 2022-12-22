В Перми на ПЦБК начал работать новый водовыпуск с очистных сооружений

Защита интересов окружающей среды, новые подходы к сохранению природного потенциала и особые подходы к решению экологических вопросов – приоритетное направление в работе одного из крупнейших в России предприятий гофроупаковочной отрасли – Пермской целлюлозно-бумажной компании.

К концу года, как и планировалось, на предприятии был завершен очередной важный проект, который входит в число масштабной программы по модернизации Биологических очистных сооружений (БОС). На берегу реки Чусовой в районе Голованово (это Орджоникидзевский район Перми) запущен в эксплуатацию новый коллектор водовыпуска.

Пять стадий очистки

Мощные производства ПЦБК требуют особых решений, обеспечивающих безопасность экологии от деятельности предприятия. И особое внимание уделяется очистным сооружениям. Для производственного цикла предприятие забирает воду из реки Чусовой. И прежде чем сточная вода попадет обратно в водоем, она проходит пять стадий очистки.

Из цехов сточная вода поступает на механическую очистку, где специальное оборудование с помощью решеток улавливает твердые механические включения от переработки макулатуры – скоч, пластик, пенопласт, крупные фрагменты других материалов. Далее весь мусор складывается на ленту и уходит в специальные мешки (бигбэги).

На последующих трех стадиях сточная вода сначала проходит через песколовки, огромные резервуары первичных отстойников, а затем поступает в аэротенк для биологической очистки. Здесь в борьбу за экологию вступают микроорганизмы. Активный биологический ил перерабатывает оставшиеся растворенные примеси после механического осаждения в сточной воде. Для поддержания его жизнедеятельности в воду подается большое количество кислорода. Воздух производит окисление веществ и тем самым также очищает воду.

На пятой стадии очистки вода осаживается в резервуарах, чтобы ее отделить от активного ила. Только после этого очищенная вода по водовыпуску уходит в акваторию реки Чусовой.

Разрешения получены

Действующий водовыпуск находился в эксплуатации более 40 лет, поэтому требовалась его замена. Строительство нового объекта началось этим летом. Водовыпуск возводился из современных материалов отечественного производства.

Как отмечает главный инженер ПЦБК и руководитель проекта строительства нового водовыпуска Вячеслав Новокшонов, запуск в эксплуатацию объекта очень важен для всей системы водоочистки ПЦБК – новое оборудование обеспечит безопасную транспортировку очищенных стоков в русло реки. Их рассеивание позволяет более мягко влиять на водный объект.

Работы по обустройству нового водовыпуска завершились в августе, а после обязательных проверок ПЦБК получила положительные заключения на ввод объекта управления Росприроднадзора по Пермскому краю и Государственного Строительного надзора.

- В конце ноября от Камского бассейнового водного управления ПЦБК получила разрешение на сброс очищенной сточной воды – итоговый документ для пуска нового коллектора, - сообщили на предприятии. -Затем были проведены работы по переключению стоков на новый водовыпуск, старый выведен из эксплуатации.

Прослужит 70 лет

Как объясняют специалисты, водовыпуск представляет собой полиэтиленовую трубу диаметром один метр и протяженностью 600 метров, большая часть которых проходит под дном Чусовой. На берегу уложено порядка 100 метров трубопровода, а также устроены две камеры гашения, которые замедляют скорость потока очищенных стоков.

Общая стоимость проекта составила 70 млн рублей.

- Мы использовали для монтажа нового водовыпуска современные российские полимерные трубопроводы, ожидаемый срок службы 70 лет, что практически в два раза больше, чем тот трубопровод, который был построен в советское время, – подчеркнул Вячеслав Новокшонов.

ВАЖНО

Специфика целлюлозно-бумажного производства требует особых решений в сфере экологической защиты окружающей среды. ПЦБК уделяет большое внимание работе очистных сооружений, проектная мощность которых составляет 57 тысяч кубометров в сутки. После участия в производственном цикле взятая из реки вода проходит пять этапов очистки, после которых по новому водовыпуску возвращается в акваторию реки Чусовой.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В этом году в рамках проведения работ по реконструкции выпускного коллектора сточных вод с очистных сооружений «ПЦБК» Росрыболовством предприятию рекомендовано восполнить биологические ресурсы Камского водохранилища.

В середине июля осуществлен выпуск 6,5 тыс. мальков краснокнижной стерляди. Вид рыбы для зарыбления акватории был определен специализированной проектной организацией при расчетах в проектной документации по реконструкции водовыпуска.