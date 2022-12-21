Лекарство от рака есть в каждом: четверо пермяков спасли жизнь пациентам с лейкозом

Фото: permkrai.ru

- От донора ничего не требуется, кроме его участия в самой процедуре, - говорит пермячка Олеся Михалец. - В любой момент с тобой, с твоими близкими, может случиться подобная ситуация. И будет, наверное, обидно, если не найдется человека, который согласится помочь.

Олеся увлекается туризмом, много путешествует. В том, чтобы стать донором, девушка не сомневалась ни минуты и вступила в регистр прямо на рабочем месте, вместе с коллегами - во время корпоративной донорской акции.

Донорство ума

Лекарство от рака есть в каждом: именно поэтому пермский благотворительный фонд «Дедморозим» еще в 2015 году запустил проект «Донорство ума». За это время в регистр доноров вступили более 5000 жителей региона. Реализация проекта позволила увеличить число потенциальных доноров костного мозга из Пермского края, а вместе с тем – шансы на выздоровления у пациентов с онкологией.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения Пермского края, стать потенциальным донором просто. Для этого необходимо заполнить анкету и сдать 4,5 мл крови в любом пункте лаборатории «МедЛабЭкспресс». Процедура бесплатна.

Также вступить в регистр доноров можно на рабочем месте, организовав корпоративную донорскую акцию. Такие акции в Пермском крае проходят при поддержке ПАО «Метафракс Кемикалс». По инициативе ее бенефициарного владельца Сейфеддина Рустамова компания с 2018 года помогает пермякам вступать в регистр доноров костного мозга и делиться лекарством от рака.

«Их отличает сострадание чужому горю»

Чем больше в регистре потенциальных доноров, тем больше шансов у пациентов с онкологией. Когда другие виды терапии бессильны, последним шансом для детей и взрослых с лейкозом может стать именно донор.

На этой неделе четверых жителей Пермского края наградили медалями «За содействие донорскому движению». Все они сдали кровь и были включены в регистр доноров костного мозга при НИИ Горбачевой в Санкт-Петербурге. При поиске доноров их данные подошли для пациентов с онкологическими заболеваниями, и они согласились спасти жизни реципиентов.

- Доноры из Пермского края занимают важное место в регистре доноров при НИИ Горбачевой благодаря поддержке фонда «Дедморозим». Мне очень приятно привезти в Пермь медали для доноров: спасибо им большое за участие. Их отличает сострадание чужому горю. Желаем им взаимной от мира доброты, благополучия и крепкого здоровья, – сказала координатор регистра доноров костного мозга при НИИ Горбачёвой Наталья Бекетова.

У каждого своя история

Как рассказали в фонде «Дедморозим», у каждого из доноров своя история спасения жизни людей, попавших в беду.

Так, пермячка Анна Вычугжанина каждый день помогает людям профессионально, потому что она – врач-онколог. В один из рабочих дней, во время осмотра пациента, ей позвонили и сообщили о совместимости с человеком, которому требуется трансплантация костного мозга.

Другой донор – Александр Иванов – вступил в регистр доноров случайно, пока ждал очередь в лаборатории на сдачу крови. Увидел на стене плакат о донорстве костного мозга и заодно решил помочь. Спустя шесть лет Александру предложили стать реальным донором и спасти жизнь.

Александр Перин работает водителем грузового транспорта и любит отдыхать на природе. Когда вступил в регистр доноров, задумался, что однажды сможет кому-нибудь помочь, и это произошло.

ВАЖНО

Узнать больше о донорстве можно на сайте «Дедморозим» https://dedmorozim.ru/lekarstvo/. Задать вопросы можно также по телефону горячей линии 7(342) 270-08-70.