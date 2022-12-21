Пермский диетолог рассказала, как сохранить здоровье и красоту на долгие годы

Чем ярче будет ваша пища, тем больше вы получите витаминов и антиоксидантов. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Человек есть то, что он ест» – сказал когда-то немецкий философ. И он был полностью прав. Все полезное, что поступает в наш организм, является залогом здоровья и красоты человека.

Как правильно питаться, чтобы сохранить молодость и красоту на долгие годы? Об этом рассказала врач по медицинской профилактике, эксперт по рациональному питанию Лариса Ростова.

Завтрак должен быть

- Чтобы утро было добрым, лучше начинать его со стакана чистой воды теплой или комнатной температуры, - советует Лариса Ростова. – Это запускает процесс пищеварения и способствует комфортному пробуждению организма.

Завтрак является важной составляющей ежедневного рациона любого человека. После пробуждения у человека есть два часа, чтобы запустить процесс пищеварения. Правильный завтрак должен состоять из белков, жиров и углеводов.

- Медленные углеводы – самое лучшее для завтрака, - говорит врач. – К ним относятся цельнозерновые крупы, а это каши долгого приготовления, которые варятся 15 и более минут. Хорошим дополнением к кашам станут полезные жиры: авокадо, орехи или семена. Также можно использовать свежезамороженные ягоды для добавления сладости блюду.

Правильный перекус это…

Если между завтраком и обедом вы привыкли к чаепитию с коллегами, нужно понимать, чего организму в данный момент больше хочется: пить или есть.

- Для этого существует такое понятие, как тестовый глоток, - объясняет доктор. – Перед тем, как что-то съесть, нужно выпить немножечко воды. Это даст возможность понять, чего в данный момент больше хочет ваш организм: есть или пить.

Чтобы избавиться от привычки употреблять кондитерскую продукцию и что-то сладкое, меняйте свои напитки. Самый лучший напиток для перекуса – это томатный сок, который содержит большое количество ликопина, а также кисломолочные продукты без добавления сахара. С такими продуктами мы легко можем отказаться от сладкого и кондитерской продукции.

А к чаю лучше выбрать цельнозерновые хлебцы, мягкий или творожный сыр.

- Также существует такое понятие, как перекус – это прием пищи между завтраком, обедом и ужином, - объясняет специалист. - Правильный перекус может состоять из орехов, семян, сухофруктов, чернослива, кураги, фруктов, овощей. Отдельно остановимся на авокадо. Это один из самых насыщающих перекусов, ведь это мононенасыщенные жиры, а они считаются самыми калорийными.

При наполнении тарелки стараемся придерживаться правила радуги. Фото: Иван Макеев

А что на обед?

Когда речь идет про обед, то чем ярче будет ваша тарелка, тем больше вы получите витаминов и антиоксидантов. При наполнении тарелки стараемся придерживаться правила радуги: чем красочней – тем лучше. Важно выбирать не просто разные продукты, но и продукты разной термической обработки. Это могут быть и свежие овощи в виде салата и тушеные – в виде гарнира. Еще не забываем про важные составляющие: белки, жиры и углеводы. Их правильное соотношение 1:1:4.

Еще один немаловажный вопрос – какой контейнер использовать, чтобы брать с собой на работу обед.

- Контейнер должен быть либо стеклянный с крышкой, либо специализированный пластиковый, - объясняет врач по медицинской профилактике. - Существует большая разница между контейнерами для хранения и контейнером для разогревания пищи.

Еще нужно иметь с собой бутылочку воды, ведь всем нам в течение дня нужно пить, чтобы восполнить водный баланс. Причем, не только чай или кофе, но и достаточное количество чистой воды. Посчитать необходимое количество воды для организма нужно так: 30 миллилитров жидкости на килограмм массы тела.

- Ежедневный рацион нужно планировать и стараться сделать его более разнообразным: включайте в меню новые продукты и напитки. Достаточное количество воды и 400 граммов овощей и фруктов являются залогом здоровья и красоты, - советует специалист.