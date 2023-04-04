В Перми обсудили, как правильно выстроить систему повышения функциональной грамотности учащихся

Заседание Общественного совета при Пермской гордуме решили провести в гимназии №17. Фото: ПГД.

Общественный совет при Пермской городской думе рассматривает самые актуальные вопросы развития социальной сферы столицы Прикамья. На этот раз в фокусе внимания экспертов была весьма важная тема – совершенствование системы функциональной грамотности пермских школьников.

- В XX веке была такая шутка, мол, выпускникам школ или вузов, когда они впервые устраивались на работу, советовали забыть про индукцию и дедукцию и начинать учиться выдавать продукцию, - объяснила важность темы директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр развития системы образования» города Перми Светлана Малинина. – Раньше делался упор на фундаментальном образовании, но сейчас нет времени на переподготовку молодых специалистов, в идеале они должны обладать базовым набором необходимых профессиональных навыков.

Система должна быть комплексной

Выстроить систему повышения функциональной грамотности учащихся и привить им умение применять знания на практике непросто. Для этого необходимо оборудовать в школах специализированные классы и лаборатории, проложить цепочки связей образовательных учреждений и реальных современных компаний, работающих в регионе.

Поэтому нынешнее заседание общественного совета под председательством руководителя Пермской городской думы Дмитрия Малютина прошло в расширенном формате.

В его работе приняли участие заместители председателя городского парламента Наталья Мельник и Максим Спиридонов, депутаты Василий Кузнецов и Даниил Морозов, председатель Контрольно-счетной палаты города Мария Батуева, представители молодежного парламента Перми, городского совета старшеклассников и общественных организаций города.

- Сфера образования – одна из ключевых во всем муниципальном социальном блоке, на развитие инфраструктуры и материальное обеспечение специалистов направляются значительные средства бюджета Перми, - обозначил важность темы Дмитрий Малютин. - Наша страна сегодня переживает непростой период, и это требует принятия оперативных решений, в том числе касающихся содержания образования.

Председатель Пермской гордумы подчеркнул, что особое внимание сейчас уделяется функциональному и профессиональному обучению.

- Мы все - как родители, как граждане нашей страны и жители Перми - заинтересованы, чтобы наши школы эффективно решали задачи по образованию и воспитанию подрастающего поколения, чтобы там были созданы самые оптимальные условия для личностного роста, - отметил Дмитрий Малютин.

Опыт, на который стоит равняться

Заседание общественного совета на этот раз проходило в новом корпусе гимназии №17 и перед его началом директор этого образовательного учреждения Марина Демидова провела для его участников экскурсию, наглядно продемонстрировав, как в гимназии выстраивается система профессиональной подготовки учащихся.

Кабинеты в новом корпусе гимназии оснастили самым современным оборудованием. Фото: ПГД.

- Многие выпускники нашей гимназии связывают дальнейшую судьбу с инженерными и, в частности, с IT-специальностями, и мы выстраиваем образовательный процесс с учетом этого, - объяснила Марина Демидова.

Действительно, в новом корпусе гимназии помимо 22 кабинетов, оснащенных интерактивными панелями, лазерными проекторами и современной школьной мебелью, есть также два специальных кабинета физики, кабинеты химии и биологии, которые оборудованы цифровыми лабораториями.

В кабинете робототехники имеется система Lego, установлен инженерный инновационный «РОББО-класс», центры прототипирования, закуплены шлемы виртуальной реальности и 3D-принтеры, летательная робототехника. Мастерская для проведения уроков по технологии оборудована станками с числовым программным управлением. В образовательном учреждении есть специальный зал для молодежных инициатив, где могут собираться активные школьники и прорабатывать свои идеи и проекты.

- В гимназии мы увидели пример того, как буквально со школьной скамьи у учащихся формируются необходимые профессиональные компетенции, и это очень здорово, - отметил член общественного совета при Пермской гордуме, директор некоммерческого партнерства «Все стили в силе» Андрей Васькин. - Мы должны обеспечить возможность того, чтобы такая система выстраивалась во всех школах нашего города.

Школы должны взаимодействовать с компаниями

Выступая на заседании общественного совета, Светлана Малинина подчеркнула, что в прошлом году в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» получили современное оборудование 24 школы города Перми.

Она отметила, что целью Стратегии развития системы образования города Перми до 2030 года является обеспечение выпускникам школ высокого уровня готовности к профессиональному самоопределению на основе индивидуально-ориентированного образования.

- Функциональная грамотность позволяет легко адаптироваться к окружающему миру и стимулирует творчество, помогает создавать идеи и воплощать их на практике, - отметила Светлана Малинина. - Для ее развития разработан и успешно реализуется муниципальный проект «Уникальные школы», направленный на взаимодействие школ с крупными городскими предприятиями, организациями, представителями бизнеса, другими потенциальными работодателями. В результате старшеклассники получают возможность познакомиться с особенностями профессий с помощью профессиональных практик, совместной разработки и реализации проектов. Профессионалы в различных областях общаются с детьми, показывают им специфику своей специальности, они вместе создают конкретный продукт.

Докладчик сообщила, что в Перми ряд уникальных школ активно участвуют в этом проекте.

- Это, например, физкультурно-спортивная СОШ №32, естественно-научные образовательные учреждения СОШ №6 и школа агробизнестехнологий, - перечислила Светлана Малинина. - С художественными направлениями учащихся знакомит школа дизайна «Точка», техническая специфика представлена в гимназии №2, школах «СинТез» и «Мастерград», «Инженерной школе», «Техношколе», СОШ №93, «IT-школе» и школе «Петролеум +».

Важны также спорт и патриотическое воспитание

Участники заседания выразили мнение, что, занимаясь профессиональным образованием школьников, не стоит забывать также об их спортивной подготовке и патриотическом воспитании.

- Совсем недавно в гимназии №17 мы открыли еще один школьный спортивный клуб под названием «Легенда 17», - привел пример депутат Василий Кузнецов. – Эта лига школьных спортивных клубов, которую мы создали в рамках федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» совместно с департаментом образования, охватывает практически все учебные заведения Перми.

Председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пермского края Валерий Кокшаров предложил активнее использовать опыт школ кадетской направленности.

- В них готовят профессионалов, у выпускников очень высокий уровень подготовки, вместе с тем уделяется большое внимание патриотическому и нравственному воспитанию ребят, – отметил он.

Заместитель председателя Пермской городской думы Максим Спиридонов высказал предложение, чтобы при профессиональной подготовке учащихся по возможности использовалось именно отечественное высокотехнологичное оборудование в лабораториях и мастерских.

Работа по развитию профессионального образования приносит свои плоды.

- Во время думских уроков, которые мы проводим, я всегда интересуюсь у ребят, каким они видят свое будущее, - отметил депутат Даниил Морозов. Сегодняшние школьники невероятно уверены в себе, многие четко понимают, куда будут поступать. Эта уверенность формируется именно за счет профориентационных мероприятий, экскурсий на предприятия, реализации совместных проектов. Эту работу важно продолжать и совершенствовать.