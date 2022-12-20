До конца года больницы и поликлиники Пермского края получат более 50 новых авто

Фото: permkrai.ru.

В рамках послания Федеральному Собранию в 2021 году Владимир Путин поручил в течение трех лет, до 2024 года, обновить транспорт подразделений скорой помощи. Согласно поставленным планам, в Пермский край поступило 16 новых газелей. Ключи от машин вручили главным врачам 20 декабря. Так, три скорых уехали работать на Кунгурской городской станции скорой медицинской помощи; по две – на станцию скорой г. Березники, Чайковской ЦГБ, Чусовской станции скорой, а также в больницу Коми-Пермяцкого округа; по одному авто - в Пермскую станцию скорой, Станцию скорой г. Соликамска, Нытвенскую РБ, Карагайскую и Частинскую ЦРБ.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что одним из ключевых направлений работы региональных властей Прикамья является развитие системы здравоохранения. «Сегодня мы много работаем над повышением доступности медицинской помощи в территориях края. И обновление транспорта – важная часть этой работы. Также стараемся облегчить труд медиков, понимая, что первичное звено в последние годы испытывает колоссальную нагрузку. Поэтому всеми силами стараемся создать врачам, фельдшерам и другим работникам отрасли достойные и комфортные условия труда. От этого во многом зависит качество медицинской помощи жителям Пермского края», – подчеркивал Дмитрий Махонин.

Еще 47 новых автомобилей марки «УАЗ» будут переданы медучреждениям Пермского края до конца года в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В региональном Минздраве сообщили, что в качестве санитарных автомобилей медицинские организации получат грузопассажирские фургоны «УАЗ» модификации 390995, которые являются большим подспорьем для медиков, особенно для фельдшеров ФАПов. Часть из них уже передана больницам, остальные поступят в районы в ближайшие дни.

В новых уазиках могут комфортно размещаться по шесть пассажиров. Это универсальные автомобили с пятиступенчатыми механическими коробками передач, хорошо приспособленные для дорог любого качества, так как каждое колесо транспортного средства имеет индивидуальный привод. Медучреждения смогут привозить на автомобилях жителей в районную больницу для прохождения диспансеризации, медицинского и планового осмотров. Также на этих машинах будут ездить участковые врачи для оказания неотложной помощи и патронажа. Кроме того, их будут использовать для перевозки лекарств и доставки в лаборатории биологических материалов для проведения исследований.

Новые машины были распределены по городским и районным больницам в зависимости от потребности и общего состояния парка в медучреждениях.

Санитарные автомобили получают: Чусовская больница им. В.Г. Любимова – 8 машин; Чайковская ЦГБ – 7; Суксунская ЦРБ – 4; по 3 машины получили Северная больница Коми-Пермяцкого округа и Верещагинская ЦРБ;

по 2 транспортных средства передано Нытвенской, Осинской, Оханской, Полазненской, Чернушинской, Горнозаводской, Кишертской и Сивинской районным больницам; еще по санитарной машине отправлено в Октябрьскую, Очерскую, Частинскую, Карагайскую, Пермскую и Уинскую районные больницы.

Это последняя поставка санитарного транспорта в этом году. Таким образом, всего в 2022 году медучреждения Пермского края получат 180 новых санитарных автомобилей и 16 автомобилей скорых.

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