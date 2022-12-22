Центр лечения позвоночника и суставов «Доктор ОСТ»

Доктор ОСТ - международная сеть медцентров, специализирующихся на лечении позвоночника и суставов у взрослых и детей. Это клиника передовых медицинских технологий.

Налажено тесное сотрудничество с учеными инновационного центра «Сколково», Центра авиакосмической медицины, НМИЦ Травматологии и Ортопедии (г. Москва), а также с зарубежными институтами. В стенах Доктор ОСТ родилась собственная, не имеющая аналогов схема безоперационного лечения позвоночника и суставов, доказавшая свою высокую эффективность.*

Самые сложные заболевания позвоночника и суставов в «Доктор ОСТ» лечат так, как не умеют нигде!

За почти 15 лет филиалы Доктор ОСТ в различных российских городах с завидным постоянством получали звание лучшей клиники по лечению позвоночника и суставов, а травматологи и неврологи становились лучшими специалистами года. Это не случайно!

В команде Доктор ОСТ - только преданные своей профессии специалисты. Здесь готовы бросить вызов самым сложным заболеваниям опорно-двигательной системы. Тем заболеваниям, которые принято считать необратимыми. Например, межпозвонковые грыжи, артрозы III степени и даже некроз кости. А также такие тяжелые детские патологии как болезнь Пертеса, сколиозы, тяжелые деформации стопы. На помощь приходят передовые технологии лечения, способные заменить скальпель хирурга и протез в любом возрасте!

Несмотря на высочайший профессиональный уровень и мощное оснащение, «Доктор ОСТ» сохраняет цены на лечение вполне доступными.

Ведем прием пациентов с грудничкового периода и до глубоких седин!

Возможно ли переоценить то счастье, какое испытывает в момент выписки измученный многолетней болью пациент и его близкие? Счет таких счастливчиков идет на десятки тысяч. Более 39 780 пациентов удалось спасти от необходимости сложного хирургического вмешательства и риска инвалидизации. 1 261 пациента удалось вернуть к полной трудоспособности. Каждый такой случай, каждый благодарный отзыв – настоящая победа, заставляющая двигаться вперед!

Не терпите боль! Доверьте заботу о здоровье позвоночника и суставов профессионалам!

Предложение действует с 21 декабря 2022 по 15 января 2023г. Подробнее об организаторе акции, порядке и сроках ее проведения, прочих условиях у администраторов по телефону 8 (342) 214-18-18

Адрес: Пермь, ул. Чернышевского, д. 39

Тел: (342) 214-18-18

Сайт: доктор-ост.рф и стоп-протез.рф

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*По результатам независимых МРТ-исследований эффективность лечения в Доктор ОСТ превышает 96%. Подтверждено клиническими данными медицинского центра Доктор ОСТ за 2013-2022 годы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.