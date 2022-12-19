Пермякам пообещали вознаграждение за информацию о пропавших братьях из Башкирии

Двоюродные братья Фаниль Бастанов и Булат Касимов пропали в Перми 16 декабря.

35-летний Фаниль Бастанов и 37-летний Булат Касимов двоюродные братья. В пятницу, 16 декабря, они выехали в Пермь из города Дюртюли (Башкирия) на черной «Киа Рио». Родным сказали, что поехали по делам. Каким – никому не уточнять не стали, даже беременной жене Фаниля Гузели, которая дохаживала последние недели перед родами.

- В последний раз Фаниль выходил на связь в пятницу, в 13 часов, - рассказал брат Гузели Вадим Батталов. – Сказал, что доехали до Перми, все хорошо. После мы до них не могли дозвониться - их телефоны были отключены.

Мужчины должны были вернуться в домой в субботу, 17 декабря. Но так до сих пор и не появились. Жена Фаниля от переживаний не спала двое суток. В итоге в воскресенье ее увезли в роддом, где она раньше срока (должна была разрешиться от бремени с 23 по 30 декабря) родила их первого и такого долгожданного первенца – сынишку, которого планировали назвать Марком.

- Мы все выходные надеялись, что они выйдут на связь, а потом решили разослать ориентировки по Перми, обратиться в СМИ. Также написали заявление в полицию, - продолжает рассказывать Вадим.

Сейчас полицейские ищут автомобиль – госномер у «Киа Рио» В363КВ (702 регион). Известно, что в город машина заезжала, но обратно уже не выезжала. Родным также сообщили, что на одной из видеокамер их машину видели на Героев Хасана, это было в 16 часов.

- Гузель Фаниль очень оберегал – постоянно был с ней на связи. Трех часов не мог выдержать, чтобы не поговорить. Поэтому то, что он за эти дни ни разу не позвонил, на него совсем не похоже.

- Распечатку звонков делали?

- Да. Но о страшном думать не хочется. Мы все надеемся, что они вернутся.

Родственники молодых мужчин теряются в догадках, что такое могло произойти в Перми, что двоюродные братья в одно мгновение пропали. Старший брат Фаниля Фанис выехал из Казани в сторону Перми. Пока остановился в Набережных Челнах. Говорит, собираем любую информацию о пропавших родных, со следователями всегда на связи.

- Скорее всего, в ближайшее время поедем в Пермь, тоже будем искать. Но где – это большой вопрос.

Пока в этой истории вопросов больше, чем ответов. Начиная от того – почему Фаниль на сказал супруге, куда поехал и зачем, с указанием точного адреса, до того – куда могли среди бела дня пропасть двое мужчина на машине.

За достоверную информацию о Фаниле Бастанове и Булате Касимове родные объявили вознаграждение.

- Мы не озвучиваем сумму, но, если нам будет предоставлена достоверная информация о них, мы готовы заплатить, - уточнил Фаниль. – Информацию просим передавать по телефонам: 8-999-155-13-14, 8-917-488-05-50.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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