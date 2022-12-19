В Пермском крае шесть человек на снегоходе провалились под лед

Снегоход с людьми провалился под лед на Сылве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае 10 декабря произошло ЧП на реке Сылве в районе деревни Алебастрово. По застывшей реке на снегоходе с санями ехали шесть человек: четверо мужчин и две женщины. В районе железнодорожного моста транспорт провалился под лед, и все шесть человек оказались в ледяной воде.

По информации источника «КП», люди еле как выбрались из воды и смогли добраться до берега. Все получили сильное переохлаждение, для обследования их доставили в медицинское учреждение. Снегоход и сани ушли на дно реки. На место ЧП вызвали службу спасения Пермского района, но люди выбрались из воды до их приезда.

Отметим, что это не первый случай, когда техника именно в этом месте проваливается под лед. 28 ноября под железнодорожным мостом провалился болотоход. Пермская краевая служба спасения вытащила водителя болотохода из воды, доставила к берегу и передала врачам «скорой помощи».

ВАЖНО!

Инспекторы Центра государственной инспекции по маломерным судам Пермского края сообщают:

Основная причина происшествий зимой - выезд автомобильной технике на лед и выход рыбаков на неокрепший и непрочный лед.

Берегите себя, не рискуйте без крайней необходимости.

- Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 7 сантиметров, для группы лиц – 15 см.

- Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша;

- Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лед ненадежен;

- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);

- При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м);

- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара пешней или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по-своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин;

- Не отпускайте детей одних к водоему;

- Рыбакам на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 – 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться.

Если кто-то на ваших глазах провалился под лед немедленно вызовите спасателей по телефону «112» или по телефону Краевой службы спасения: 8 (342) 210-78-10.

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