Народный артист России Евгений Князев мечтает на вкус попробовать уши пермяков

Фото: скрин видеосюжета

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале опубликовал новый сюжет проекта «Пермь – истории любви и благодарности».

На этот раз Пермь принимает поздравления с 300-летним юбилеем от народного артиста России, ректора Театрального института им. Щукина Евгения Князева.

Дмитрий Махонин поясняет, в творческой биографии Евгения Князева Перми отведено особенное место. В октябре 2002 года в ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Берлиоз», в котором он исполнил заглавную роль.

«Ради этого спектакля, который игрался в фойе для всего сорока с небольшим зрителей, Евгений Князев каждый месяц прилетал в Пермь на протяжении нескольких театральных сезонов. А ведь тогда он уже был народным артистом России. С тех пор пермский зритель устраивает артисту теплый прием и с нетерпением ждет его гастролей», - пишет глава региона.

В последний свой приезд в Пермь Евгений Князев побывал в Пермском ТЮЗе.

«Я потрясен тем, как сегодня развивается театр: появится целый театральный квартал, строится новое здание. Это правильно, потому что искусство – это то, что поможет объединить нашу нацию. Пермь так много значит в истории русского народа. Еще Александр Пушкин писал в «Борисе Годунове» о пермских дремучих лесах. А кто кормил солью всю Россию, как не Прикамье? Каждый раз хочется подойти к пермяку и попробовать действительно ли у него соленые уши! Я поздравляю ваш город с этим славным юбилеем! Желаю всем нам быть единой страной, чтобы каждый город, такой как Пермь, был тем самым центром, за который можно крепко держаться и быть абсолютно уверенным, что здесь живут те самые люди, стоящие крепко за русскую землю», - в своем поздравлении отметил Евгений Князев.

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