ИТ-компании будут курировать пермские школы

По итогам форума будут выбраны самые активные муниципалитеты, куда выедет команда, чтобы помочь адресно школам и преподавателям информатики.

Информационные технологии прочно внедрились в множество сфер нашей жизни. Для развития Пермского края и страны в целом, очень важно продолжать находить новые подходы развития этих процессов.

В Перми состоялся IV Межмуниципальный цифровой форум «Все в DIGITAL», который включал в себя мастер-классы и дискуссии. Его организаторами стали Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края при поддержке краевого Министерства образования и науки.

Очно в форуме приняли участие более 400 педагогов, еще более четырех тысяч со всего региона смогли сделать это дистанционно. За время участия в форуме учителя смогли повысить уровень цифровых знаний, чтобы в дальнейшем применять ИТ-технологий для обучения школьников, повысить уровень мотивации обучающихся. Лучшие спикеры региона и страны представили современные направления и ориентиры цифрового развития образования в России и в мире.

Главной целью форума стало объединение и распространение опыта внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс, изучение инноваций, новых трендов и новейших интеллектуальных разработок для цифровой трансформации системы образования в Пермском крае.

Все материалы каждой площадки форума были объединены с трансляцией в других муниципалитетах и образовательных учреждениях края. Материалы деловой программы вместе с методикой их обработки будут собраны и доступны на цифровой площадке мероприятия.

По итогам форума будут выбраны самые активные муниципалитеты, куда выедет команда форума, чтобы помочь адресно школам и преподавателям информатики.

Основными спикерами и ведущими мастер-классов выступили заместитель министра информационного развития Пермского края Олег Савинов, депутат Законодательного собрания Пермского края, советник ректора ПГНИУ Сергей Исаев и руководители ИТ-компаний. Онлайн-участие принял специалист АНО «Национальные приоритеты» Евгений Артанов.

- Равные возможности для учебы вне зависимости от места жительства – одно из главных условий качественного образования, - заявила на пленарном заседании министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Регион традиционно является лидером в развитии современных технологий и в применении цифровых сервисов в различных сферах, в том числе образования. Именно цифровые технологии помогают ребятам из разных территорий получать одинаковые знания и быть в дальнейшем конкурентоспособными.

Учителя в свою очередь уже не просто используют существующие образовательные платформы, но и сами стараются создать что-то новое и нетипичное, чтобы вовлечь детей в образовательный процесс. Форум выступает одной из главных площадок для обмена опытом и стартом для создания новых продуктов, которые позволят нашим детям стать еще лучшею

Директор Центра развития образования Пермского муниципального округа, член рабочей группы при управлении образованием в регионе Валерия Кетова рассказала, что в очном формате в рамках мероприятия организованы уникальные площадки форума, которые используются на базе МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор».

- Хочу особенно подчеркнуть тему брендирование и модернизации цифровых площадок пермских школ, - сказала Валерия Кетова. - Казалось бы, что эта тема только косвенно влияет на подготовку юных ИТ-специалистов нашей страны. Но каждый согласится с тем, что первое, что школьник видит – это сайт своей школы. И если он разработан в устаревшем формате, им неудобно и неинтересно пользоваться, то о каком ультрасовременном ИТ-образовании можно рассуждать? У каждого педагога, должен быть современный цифровой образ. В школе зачастую некому составить грамотное техническое задание для разработчиков цифровых учебных площадок, согласно которым можно было бы оптимизировать все требования ГОСТов и оформить площадку в удобном для пользователей формате, ведь при нынешнем уровне российских ИТ-разработчиков – любой объем информации и рубрик можно спроектировать в современном и даже модном виде.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, основатель Фонда «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин сообщил, что большинство ИТ-компаний Пермского края приняли решение взять шефство над школами региона и внести свой практический вклад в подготовку будущего кадрового резерва ИТ-отрасли страны. Он также отметил, что особенно интересной для педагогов стала площадка «Креативные индустрии».

- Здесь участники познакомились с инновационными технологиями и механизмами внедрения цифровой среды в образовательную деятельность, применением VR/AR-технологий, использованием современных технологий, - сказал Антон Немкин. - Мы с коллегами из Фонда «Цифровая долина Прикамья» поможем увеличить образовательный потенциал пермских школ в области ИТ-технологий.

Во многих детских садах Пермского края большую популярность приобретает такое направление образования, как робототехника. Во второй день мероприятия школьные преподаватели освоили темы «Робототехника в ДОУ» и «РОБОfootball_WeDo_2.0».

Пермские воспитатели во время дискуссий проговорили, что такие технологии, как конструкторы умных роботов, положительно влияют на развитие детей до 6 лет и помогают им не только заинтересоваться информационными технологиями в самом раннем возрасте, но и получить первые знания в этой сфере. В качестве эксперимента в детских садах были проведены конкурсы на роботах, собранных малышами из Lego WeDo 2.0.

- В модернизации программы дошкольного образования в этом году участвовали специалисты ПАО «Сбербанк», которые продемонстрировали множество ИТ-продуктов, которые можно использовать для школ совершенно бесплатно, - сказал Генеральный директор «Цифровой долины Прикамья» Алексей Ландарь.

Он подчеркнул, что форум отличает глубинный взгляд по вопросам ИТ-образования и адресная работа с информационным потоком в этой сфере.

- Мы с коллегами обнаружили, что крайне не хватает объема ИТ-образования в средней школе, поэтому Фонд с 1 сентября 2023 года запустит экспериментальный проект в пермском муниципальном районе – все школы Перми выразили желание получить наставников в лице ИТ-компаний края, которые будут проводить мастер-классы для школьников и преподавателей информатики, а также отвечать за кратный рост компетенций преподавателей школы в направлении профессиональной квалификации, - заявил Алексей Ландарь. - И, если эксперимент удастся, мы масштабируем эту практику на все районы Пермского края и предложим использовать этот опыт на федеральном уровне.

По итогам работы участники мероприятия пришли к выводу о необходимости оперативно усилить программу уроков информатики в средней школе.