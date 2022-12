Преимущества имплантации All on four в клинике «Астра-мед»

Директор Центра стоматологии и имплантологии «Астра-Мед» Ирина Кузнецова

Даже при полном отсутствии зубов современная стоматология позволяет создать красивую улыбку. Метод протезирования Аll-on-four (все на четырех) - швейцарская технология, используются новейшие и качественные материалы.

О преимуществах метода перед съемным протезированием в эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми (96,6 DM) рассказали директор Центра стоматологии и имплантологии «Астра-Мед» Ирина Кузнецова и стоматолог-хирург клиники Дмитрий Никонов.

- Ирина Михайловна, представьте своего коллегу.

- И.М. С удовольствием расскажу о нашем хирурге Дмитрии Александровиче Никонове. Он работает в клинике «Астра-мед» уже 13 лет, поставил около 10 тысяч имплантов. Важный момент, если первые импланты он устанавливал около сорока минут, то сейчас процедура занимает 10 - 15 минут. Кстати, отзывы довольных пациентов вы можете посмотреть, как на нашем сайте астрамедцентр.рф, так и на сайте ПроДокторов.

Иногда спрашивают меня, а почему в такой-то клинике на 3 тысячи дешевле имплантация, чем в «Астра-меде»? Пермяки не понимают некоторых нюансов. Например, важно правильно подобрать и поставить анестезию, быстро и при этом качественно установить имплант и не мучить пациента. Хотели бы вы, чтобы операция длилась 10 минут? Каждый ответит - да! Получается, вы платите за быстроту, комфорт и красоту. А в другом месте та же манипуляция стоит дешевле, но менее опытный хирург, возможно, новичок делает операцию, и есть риск, что он только измучает пациента, долго устанавливая имплант, потом остается только посочувствовать такому пациенту.

- Центр имплантологии «Астра-мед» работает по методике All on four уже 7 лет. Расскажите, где и кто впервые начал ставить импланты?

- -Д.А. Давайте начнем с истории. 1890 году профессор Знаменский поставил первый имплант, рассказал о своем опыте на врачебном форуме - Первом Пироговском съезде. Какое-то время развивали эту методику в России, но по определенным причинам из-за материалов и методик это все угасло. И в 1965 году шведский врач, профессор-исследователь Пер-Ингвар Бронемарк открыл такое явление, как остеоинтеграция - врастание кости в поверхность титана. Он предложил новую методику и, как инженер, старался ее улучшить, в конечном итоге настаивал на том, чтобы скорее дать пациентам несъемную, фиксированную конструкцию в полости рта. И в 1970 г. в Торонто научное сообщество приняло эту методику, под названием « торонто-бридж»

Стоматолог-хирург клиники Дмитрий Никонов.

В 80-е годы португальский профессор начал развивать эту методику, провел первую операцию, установив 4 импланта на нижнюю челюсть и в последующем соединил их титановой конструкцией, которая дала пациенту 12 зубов. В 1998 компания Nobel Biocare купила этот патент и начала распространять методику.

- Методика Аll-on-four подходят только тем, у кого нет зубов?

- И.М. Да, у кого полная адентия, поэтому даже если пациенты приходят к нам и имеют 1 - 2 зуба, то в основном их лучше удалить, так как это недееспособные зубы.

- Д.А. Методика позволяет при дефиците костной ткани восстановить весь зубной ряд пациенту. Либо зубы были удалены раньше, либо ресурс их ограничен, в таком случае производится удаление разрушенных зубов, и перед началом лечения в челюсти пациентов должны отсутствовать зубы.

Расскажу об этапах имплантации. Сначала пациент приходит на консультацию, проводим диагностику, делаем 3D-снимок, врач снимает слепки, назначаем время для операции. Пациент не видит большой предварительной работы, которая ведется в клинике «Астра-мед» хирургом и ортопедом. В нашей лаборатории используется сканер Nobel Procera, с помощью него мы отправляем все данные пациента на завод в Швейцарию, именно там изготавливается современная конструкция - специальный протез, основа которого - титановый каркас. В день операции хирург устанавливает четыре импланта, а ортопед фиксирует новую челюсть. Это несколько часов, и все готово. Нет долгого привыкания к протезу, ничего не натирает.

- Какие есть возрастные ограничения?

- И.М. Приведу пример своей мамы. Дмитрий Александрович устанавливал 2 импланта и между ними сделал мост (легкую и невесомую конструкцию) из трех единиц в жевательной зоне - это легкая, невесомая конструкция. Моей маме тогда было 92 года, все прошло успешно. К этому возрасту у нее был 21 родной зуб, через два года она ела свои любимые шашлыки и сломала передние зубы. И в 94 года был установлен еще один имплант во фронтальном отделе челюсти. Поэтому, прошу, не думайте, что ваше время ушло и так далее, надо просто прийти к хорошему специалисту на консультацию.

- В чем преимущество технологии пред съемным протезированием?

- И.М. Мы с вами не представляем, как неудобно носить съемные протезы! Люди, сменившие съемную конструкцию на несъемную, просто плачут от счастья, когда выходят из кабинета стоматолога.

- Д.А. Методика «все на четырех» нравится всем, нам - докторам, зубным техникам и пациентам. Преимущество перед съемной конструкцией - пациент может свободно смеяться, чихать, жевать.

Неоспоримое преимущество новых зубов в том, что раз в полгода или раз в год можно произвести их техническое обслуживание. Снять конструкцию, как бы это грубо ни звучало, произвести полировку, очистку и зафиксировать обратно в челюсть.

- Расскажите о декабрьской акции на данную технологию. Это же может быть таким подарком для возрастных родителей к Новому году.

- И.М. Именно! Сейчас один знакомый позвонил, что надо маме запротезировать челюсть. «Только маме не говорите стоимость, пожалуйста! Она еще может взять и отказаться», - попросил он.

