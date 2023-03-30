В Перми на мосту через Иву соединили две опоры

Фото: Минтранс Пермского края

В Перми на трассе ТР-53 на новом мосту над долиной реки Ивы пролетное строение достигло второй опоры. Напомним, трасса ТР-53 «Переход улицы Старцева – проспект Октябрят – улица Целинная» будет соединять пять микрорайонов: Вышку-1, Вышку-2, Запруд, Висим и Садовый с центром Перми. Это будет четырехполосная магистраль длиной 8,7 километра.

Строительство всего проекта рассчитано до 2029 года. Сейчас идут работы на первом этапе, который предполагает продление улицы Уинской и возведение моста через реку Иву длиной в 330 метров. Этот этап планируется завершить до конца 2024 года.

В данное время строители возводят съезд с трассы в районе улиц Уинской и Старцева, который должен быть открыт в августе, а также ведут строительство моста над Ивой.

- Мы продолжаем сооружение остальных опор и локальных очистных сооружений. Третья опора моста будет полностью завершена к концу апреля, - сообщили в министерстве транспорта Пермского края. - Надвижка пролетов пройдет в два этапа: к осени будет полностью установлено правое направление моста, до конца года - левое. Строители ведут работы в соответствии с графиком производства работ, без отставания.

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