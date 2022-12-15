Необычное природное явление прокомментировали синоптики Фото: Мария Сергеева

«Почему все розовое??? Может, мне это мерещится», «Ой, это у всех так? Скорее смотрите в окно, почему город стал розовым», - такие вопросы задавали пермяки в соцсетях вечером 15 декабря. Также горожане кидали фото розовой Перми и добавляли, что фотографии сделаны без фильтров.

Фото: Мария Сергеева

Мы выглянули всей редакцией в окно и действительно - весь город порозовел. Почему так произошло, мы спросили у руководителя Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павла Смирнова.

- Все достаточно просто: солнечный свет пробивается сквозь падающий снег и рассеивается, а так как закатный цвет солнца красный, то мы и видим один из его оттенков - розовый. Это очень короткое по продолжительности и достаточно редкое явление для зимы, так как в это время года нечасто идет снег во время заката.