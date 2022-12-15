Чем удивить гостей на Новый год: делимся интересными рецептами из регионов Приволжья

Название «шаньга» пришло из коми-пермяцкого языка.

Что должно быть на новогоднем столе? Салат оливье, говорите? Не обязательно. В каждом регионе есть свои уникальные блюда, которые вполне уместно поставить на праздничный стол и есть, уплетая за обе щеки.

Пельмени со щукой

Где родина пельменей - этот спор длится не одно десятилетие. Но в Перми уверены: первыми их стали готовить коми-пермяки, и название пошло от слов «пель-нянь» - «хлебное ухо». Согласно легенде, отряд Ермака, отправлявшийся из Прикамья в Сибирь, питался чуть ли не одними пельменями, взяв с собой запас замороженных «хлебных ушек».

До сих пор пельмени очень любимы пермяками. В Перми в 2014 году даже проходил чемпионат по их массовому поеданию. За несколько часов более двух тысяч человек съели 50 тысяч пельменей, установив рекорд России.

Начинкой для пельменей может быть все, что угодно. Кроме традиционного мясного фарша, их начиняют картофелем, грибами, редькой. А в Новый год, когда хочется порадовать родных чем-то необычным, можно приготовить пельмени со щукой.

Для теста потребуется 700 граммов муки, 2 яйца, 15 г соли и стакан воды. Из всех ингредиентов замесить «крутое» тесто, положить его в холодильник и дать отлежаться в течение часа.

Для фарша: небольшую щуку весом в килограмм, 2 - 3 луковицы, 40 граммов сливок, 1 яйцо, соль и перец - по вкусу.

Подготовленную щуку разделайте на филе. Из головы и костей сварите бульон. А филе пропустите через мясорубку с большими ячейками. Лук репчатый очистите, нашинкуйте и обжарьте на растительном масле. Добавьте к рыбному фаршу лук, сливки и взбитое яйцо, приправьте специями. Замесите тесто. Из теста и фарша слепите пельмени. Пельмени варите в рыбном бульоне 5 - 7 минут. Подавайте с бульоном и зеленью.

Картофельные шаньги

Шаньга или, как ее любовно называют пермяки, шанежка, – это круглая лепешка с начинкой. Только не путайте ее с ватрушкой. Это разные виды выпечки. В ватрушках делают углубление для начинки, а шаньги смазывают картофелем, творогом или сметаной сверху. Название «шаньга», как и «пельмень», пришло из коми-пермяцкого языка.

Для теста: взять полстакана теплой воды, размешать чайную ложку сухих дрожжей со столовой ложкой сахара, добавить 100 граммов муки и оставить опару в теплом месте «подниматься». Тем временем смешать100 граммов размягченного сливочного масла или маргарина, полстакана молока, яйцо и соль. Добавить опару, все перемешать и тонкой струйкой подсыпать муку, чтобы получилась пластичная масса. Замесить тесто, поставить в теплое место и дать два раза подняться.

Для начинки сварить 4 картофелины, растолочь их с кусочком сливочного масла, подлить немного теплого молока и добавить яйцо.

Затем готовое тесто поделить на кусочки, слепить из них шарики и руками сплющить в лепешки. Сверху на лепешки положить начинку, смазать сметаной и поставить в духовку.

Манты с тыквой

В Оренбургской области проживают 126 национальностей. Увидеть в одном застолье бешбармак с кониной и татарские пироги можно запросто. Одна из местных кулинарных достопримечательностей - манты с тыквой. Блюдо считается узбекским, и придется по вкусу всем ценителям оригинальных сочетаний.

Манты считаются узбекским блюдом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тесто на манты делается стандартное - яйцо, стакан воды, соль, просеянная мука. Если использовать теплую воду, тесто станет более эластичным, если дать ему полежать, раскатается намного тоньше, а если влить чуть подсолнечного масла, лепить его будет одно удовольствие.

Замешиваем крутое тесто, даем ему «отдохнуть». В это время делаем начинку. Берем любой фарш - баранину, говядину, смешанный. Из птицы обычно не готовят. Тыкву берем в таком же объеме, сырую нарезаем мелкими кубиками. Лук - чем больше, тем сочнее, - мелко рубим. Все перемешиваем, солим, перчим, добавляем растопленное сливочное масло, чтоб начинка была нежнее.

Делаем манты - на тонко раскатанную лепешку размером в блюдце выкладываем фарш и залепляем любым привычным способом. Манты варятся на пару, около 45 минут после закипания воды. Подавать с любимыми соусами - сметанным, кетчупом или «хреновиной».

Удмуртские перепечи

Старинное удмуртское блюдо - перепечи - стало известно в России после выступления «Бурановских бабушек» на Евровидении. Перепечи - это открытые пирожки из пресного теста с разнообразной начинкой: мясом, картошкой, грибами, капустой. Название произошло от выражения «перед печкой», так как запекали их раньше в передней части печи, где наиболее сильный жар.

Перепечи стали известны в России после выступления «Бурановских бабушек»

Для теста: смешать 450 граммов пшеничной муки и 150 граммов ржаной, добавить стакан молока, столовую ложку сливочного масла, яйцо, соль. Дать тесту немного вылежаться.

Для начинки: мясной фарш и капуста. Капусту нашинковать, обжарить с луком. На другой сковородке поджарить фарш с зеленью и специями. Затем капусту с фаршем соединить и дать остыть.

Тесто раскатать, чтобы получились небольшие лепешки, по краям сделать бортики с защипами. Эти лепешки выложить на противень, в центр положить начинку, затем залить смесью из 50 граммов молока и двух яиц. Противень поставить в духовку до полного запекания.

Аумаля - для счастья и достатка

Изначально башкиры Новый год не отмечали. Вместо этого был другой праздник - Нардуган, своеобразный аналог русских святок. Этот праздник отмечался с 25 декабря по 7 января - люди надевали свои лучшие одежды, устраивали игры и гуляния и, конечно, готовили праздничные угощения.

Чтобы в следующем году всех ждал достаток и удача, башкиры ставили на стол особое блюдо - аумаля. Оно напоминало по вкусу манную кашу, но вместо крупы использовались мучные клецки. Для приготовления этого блюда необходимо просеять муку, потом обмакнуть руку в сырое яйцо и потом обвалять в муке, чтобы получилась мелкая мучная крошка. Чем мельче - тем лучше. После этого засыпать получившую крошку в бульон и варить на медленном огне до готовности.

Праздничный элеш

Невозможно представить праздничный башкирский стол без элеша. Это густой, наваристый суп, напоминающий одновременно и похлебку, и мясное рагу.

Чтобы приготовить праздничный элеш, необходимо выбрать кусок говядины на косточке весом 0,5 - 1 кг, тщательно промыть его и поставить варить в большой кастрюле на 2,5 - 3 часа. Через час после закипания бульон надо посолить и убавить огонь, а еще через полчаса - добавить лавровый лист и целую очищенную луковицу для аромата.

В отдельной кастрюле нужно сварить 2 крупных моркови и 4 средних картофелины, крупно порезать их, а за 20 минут до окончания варки добавить их в кастрюлю с бульоном. Затем нужно тонко нашинковать около 500 граммов белокочанной капусты и также высыпать в бульон к остальным овощам. А когда уже все овощи станут мягкими, в кастрюлю надо добавить большую луковицу, порезанную толстыми кольцами. Да-да, лук башкиры предпочитают в блюдах без всякой обжарки, почти в сыром виде - вот такая вот национальная кулинарная особенность.

Подают элеш на стол следующим образом: бульон разливают по глубоким пиалам, добавляют кусочки нарезанной говядины и овощей и щедро посыпают рубленой зеленью.

Татарский бешбармак

Бешбармак - традиционное блюдо кочевников. Название переводится как «пять пальцев», так как ели его, беря кусочки из общего блюда руками. Готовят бешбармак из любого мяса, кроме свинины. Лучше взять три вида - баранину, говядину и конину.

900 граммов мяса промыть, нарезать на крупные куски, положить в кастрюлю. Посыпать перцем, положить луковицу, чеснок, залить холодной водой и варить около двух часов на медленном огне. За полчаса до готовности хорошо посолить бульон.

Пока варится мясо, надо сделать лапшу. 600 граммов муки, стакан воды, 2 яйца и соль замесить в густое тесто. Дать ему вылежаться. Потом раскатать тонким слоем и разрезать на треугольники. Положить их немного подсушиться на воздухе.

Тем временем достать мясо из бульона, нарезать его на маленькие кусочки. А в бульоне отварить треугольники из теста. Готовую лапшу уложить на блюдо, в оставшийся бульон положить лук, нарезанный кольцами. Его не варить, а просто оставить в горячем бульоне на пять минут.

На блюдо для подачи выкладываются слоями лапша, мясо и лук. Сверху можно посыпать зеленью.

Катлама

Катлама - это рулет из теста и мяса, который отваривается или готовится на пару. Для теста смешиваем яйцо, 150 мл воды, 3 - 3,5 небольшие чашки муки и половину чайной ложи соли. Должно получиться тесто, напоминающее пельменное - ему нужно дать отлежаться, чтобы оно стало пластичным.

Тем временем приступаем к начинке. Для этого сначала перекрутим на фарш полкило жирной баранины и большую репчатую луковицу, посолим и поперчим. Затем тесто нужно раскатать, разложить на нем фарш (немного отступая от краев). Сверху посыпать фарш натертым вареным яйцом и мелко нарезанным зеленым луком, после чего свернуть в рулет и хорошенько защипнуть края, чтобы начинка не высыпалась, и смазать растительным маслом. После готовить рулет на пару в течение 30 - 35 минут, а подавать на стол с соусом из сметаны с зеленью и чесноком.