Леонид Громов: Наша главная задача сейчас - предпринять дополнительные меры, чтобы система МФЦ по-прежнему была комфортной для граждан

Руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов

За 10 лет сеть МФЦПермского края расширилась до 265 отделений, которые действуют во всех муниципальных образованиях региона с численностью населения свыше 1000 жителей. Ежедневно в офисы «Мои Документы» обращаются более 13 тысяч жителей края. Всего же за 10 лет специалисты МФЦ обработали свыше 23,3 миллиона обращений. Об итогах деятельности и планах на будущее мы поговорили с руководителем Пермского краевого МФЦ Леонидом Громовым.

- Леонид Александрович, сеть МФЦ Пермского края – одна из крупнейших в стране. Сколько услуг предоставляют жителям Прикамья центры?

- С 2012 года количество услуг в МФЦ выросло в 12 раз: если в самом начале их было всего 85, то в настоящее время мы предоставляем 1 035 услуг. И эта цифра каждый год увеличивается, так как мы заинтересованы в том, чтобы в наших филиалах заявители могли решить все вопросы с документами.

Во всех филиалах МФЦ обеспечены доступная среда и фирменный стиль.

В этом году мы взяли на себя весь спектр услуг министерства социального развития. Ранее около сорока из них не были доступны в филиалах МФЦ, и заявителям приходилось обращаться в территориальные отделения соцзащиты. А со следующего года планируется полностью перевести прием граждан по вопросам соцзащиты в офисы «Мои Документы». Структуры минсоцзащиты оставят за собой только консультирование. Это будет и удобнее для людей, и позволит сократить расходы бюджета Пермского края на содержание офисов. Такая практика уже была реализована с Росреестром, когда весь прием по его услугам был переведен в офисы МФЦ.

Планируем в дальнейшем предоставлять не только государственные услуги, но и дополнительные, в том числе услуги ресурсоснабжающих организаций. В наших филиалах можно будет подавать заявки на подключение электроэнергии, водоснабжения. Уже сейчас можно написать заявление о подведении к дому газопровода.

- А какие самые популярные услуги?

- Традиционно самыми популярными являются услуги Росреестра. С января по ноябрь этого года наши специалисты оказали почти 620 тысяч таких услуг – это треть от общего количества. Все больше людей обращаются к нам за регистрацией на портале Госуслуг и подтверждением учетной записи. Востребованными остаются услуги МВД, соцзащиты и Пенсионного фонда.

- Планируете ли дальше расширять сеть филиалов?

- К нам поступают заявкиот жителей региона с просьбой открывать дополнительные филиалы. Есть необходимость появления центра в Дзержинском районе Перми, на правом берегу Камы. Раньше там работал наш филиал, он находился в торговом центре «Лето», но тот закрылся, а потребность у жителей в услугах МФЦ осталась. Тем более это быстро развивающийся район, где много новостроек, у людей возникает необходимость решать жизненные вопросы по оформлению документов, например, на право собственности на жилье. Достигнута договоренность с ПЗСП о предоставлении нам помещения в этом районе. Планируем, что отделение здесь откроется уже в феврале 2023 года.

Также у нас достаточно тесные помещения в Гремячинске, Частых и Оханске. И эти филиалы в будущем году переедут в более просторные офисы. Вернее, филиалы Оханска и Гремячинска уже совершили переезд, но требуется еще провести ремонт, чтобы заявителям было комфортно и удобно. Во всех наших филиалах мы стараемся обеспечить доступную среду и фирменный стиль.

- Филиалы МФЦ в отдаленных территориях зачастую становятся центрами местной жизни: у вас можно не только получить госуслуги, но и воспользоваться другими возможностями?

- Мы всегда стараемся быть самой клиентоориентированной организацией и идти навстречу нашим заявителям. Одно из направлений нашей деятельности связано с открытием в удаленных филиалах МФЦ окон Центров занятости населения. Специалисты службы по трудоустройству теперь принимают жителей в многофункциональных центрах «Мои Документы».

В рамках этого же проекта Единый социальный центр - наш филиал «Березниковский-2» переехал в здание ЦЗН по улице Мира, 30. Теперь офис «Мои Документы» располагается на первом этаже современного просторного здания, с доступной средой. Помещение почти в три раза больше прежнего, вместо 12 окон приема заявителей стало 16. В таких условиях сотрудники филиала смогут качественно обслуживать большее количество горожан.

- За 10 лет МФЦ Пермского края получил много наград. Вот и на прошлой неделе губернатор Дмитрий Махонин вручил коллективу Многофункционального центра благодарственное письмо за вклад в развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг. Какие еще достижения МФЦ были отмечены наградами в этом году?

- В 2022-м пермский МФЦ дважды был отмечен на федеральном уровне - по доступности и качеству предварительной записи мы вошли в ТОП-10, а по показателю «наименьшее время ожидания» - стал вторым из всех регионов России.

МФЦ проводит масштабную работу по внедрению новых цифровых сервисов

- Пермский МФЦ отличается еще и внедрением инновационных технологий?

- По поручению губернатора Дмитрия Махонина мы проводим масштабную работу по внедрению новых цифровых сервисов, в том числе, с использованием искусственного интеллекта. Первым в стране мы стали использовать в своей работе роботов. С 2019 года в офисе «Центральный-2» работает промобот, который выполняет функции администратора. А в 2020 году в том же офисе появился и человекоподобный робот, который трудится специалистом по приему документов и оказанию государственных услуг.

Роботы предоставляют достаточно простые услуги, но по ним много обращений. Так что рутинную часть работы роботы взяли на себя, разгрузив наших специалистов в самом посещаемом филиале.

Один из последних проектов - установка в торговом центре «Спешилов» телетерминала, который позволяет удаленно получать услуги в электронном виде. Через устройство жители Перми могут подать заявления на получение более 20 государственных услуг. Например, на выдачу справки об отсутствии судимости, регистрацию по месту жительства, получение пособий на ребенка и многое другое. Если вдруг разобраться самостоятельно с получением электронной услуги не получится, человек сможет связаться с оператором контактного центра МФЦ, который проконсультирует, а также удаленно поможет оформить заявление.

Также одно из нововведений этого года – создание сектора пользовательского сопровождения. Если заявитель хочет научиться получать услуги в электронном виде, ему достаточно прийти в филиал «Центральный-2», и наши сотрудники покажут, как это можно сделать.

И еще один проект, который стартовал у нас в этом году, мы ведем совместно с «Единой Россией» - это «Цифровые волонтеры». Главная его цель - повысить уровень цифровой грамотности населения и увеличить количество активных пользователей государственных электронных сервисов. С помощью наших сотрудников мы обучаем молодых людей, как правило из числа студентов, навыкам работы с цифровыми сервисами, знакомим с эффективными инструментами подачи информации для жителей старшего поколения. Буквально недавно первая группа волонтеров успешно прошла обучение. Сейчас им предстоит пройти следующий этап, предусматривающий непосредственно работу с населением. Пилотной площадкой для взаимодействия волонтеров и людей «серебряного» возраста станет общественная приемная партии «Единая Россия» Мотовилихинского района.

- Какие нововведения по развитию региональной сети МФЦ готовите вы на будущее?

- Сегодня жители Пермского края уже привыкли к этому удобному формату получения государственных услуг, которые безусловно помогает экономить время. Но с каждым годом нагрузка на МФЦ растет, увеличивается количество услуг. Поэтому наша главная задача сейчас предпринять дополнительные меры, решения чтобы система МФЦ по-прежнему была комфортной для граждан. Для этого мы внедряем различные инновационные решения.

В ближайших планах– участие в реализации проектов по переходу на электронное взаимодействие с органами власти и оказанию госуслуг в формате 24/7 без необходимости личного присутствия граждан.