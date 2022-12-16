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"Бизнес-новости": Пермь15 декабря 2022 22:00

Леонид Громов: Наша главная задача сейчас - предпринять дополнительные меры, чтобы система МФЦ по-прежнему была комфортной для граждан

В этом году сеть многофункциональных центров «Мои Документы» Прикамья отметила 10-летний юбилей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов

Руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов

За 10 лет сеть МФЦПермского края расширилась до 265 отделений, которые действуют во всех муниципальных образованиях региона с численностью населения свыше 1000 жителей. Ежедневно в офисы «Мои Документы» обращаются более 13 тысяч жителей края. Всего же за 10 лет специалисты МФЦ обработали свыше 23,3 миллиона обращений. Об итогах деятельности и планах на будущее мы поговорили с руководителем Пермского краевого МФЦ Леонидом Громовым.

- Леонид Александрович, сеть МФЦ Пермского края – одна из крупнейших в стране. Сколько услуг предоставляют жителям Прикамья центры?

- С 2012 года количество услуг в МФЦ выросло в 12 раз: если в самом начале их было всего 85, то в настоящее время мы предоставляем 1 035 услуг. И эта цифра каждый год увеличивается, так как мы заинтересованы в том, чтобы в наших филиалах заявители могли решить все вопросы с документами.

Во всех филиалах МФЦ обеспечены доступная среда и фирменный стиль.

Во всех филиалах МФЦ обеспечены доступная среда и фирменный стиль.

В этом году мы взяли на себя весь спектр услуг министерства социального развития. Ранее около сорока из них не были доступны в филиалах МФЦ, и заявителям приходилось обращаться в территориальные отделения соцзащиты. А со следующего года планируется полностью перевести прием граждан по вопросам соцзащиты в офисы «Мои Документы». Структуры минсоцзащиты оставят за собой только консультирование. Это будет и удобнее для людей, и позволит сократить расходы бюджета Пермского края на содержание офисов. Такая практика уже была реализована с Росреестром, когда весь прием по его услугам был переведен в офисы МФЦ.

Планируем в дальнейшем предоставлять не только государственные услуги, но и дополнительные, в том числе услуги ресурсоснабжающих организаций. В наших филиалах можно будет подавать заявки на подключение электроэнергии, водоснабжения. Уже сейчас можно написать заявление о подведении к дому газопровода.

- А какие самые популярные услуги?

- Традиционно самыми популярными являются услуги Росреестра. С января по ноябрь этого года наши специалисты оказали почти 620 тысяч таких услуг – это треть от общего количества. Все больше людей обращаются к нам за регистрацией на портале Госуслуг и подтверждением учетной записи. Востребованными остаются услуги МВД, соцзащиты и Пенсионного фонда.

- Планируете ли дальше расширять сеть филиалов?

- К нам поступают заявкиот жителей региона с просьбой открывать дополнительные филиалы. Есть необходимость появления центра в Дзержинском районе Перми, на правом берегу Камы. Раньше там работал наш филиал, он находился в торговом центре «Лето», но тот закрылся, а потребность у жителей в услугах МФЦ осталась. Тем более это быстро развивающийся район, где много новостроек, у людей возникает необходимость решать жизненные вопросы по оформлению документов, например, на право собственности на жилье. Достигнута договоренность с ПЗСП о предоставлении нам помещения в этом районе. Планируем, что отделение здесь откроется уже в феврале 2023 года.

Также у нас достаточно тесные помещения в Гремячинске, Частых и Оханске. И эти филиалы в будущем году переедут в более просторные офисы. Вернее, филиалы Оханска и Гремячинска уже совершили переезд, но требуется еще провести ремонт, чтобы заявителям было комфортно и удобно. Во всех наших филиалах мы стараемся обеспечить доступную среду и фирменный стиль.

- Филиалы МФЦ в отдаленных территориях зачастую становятся центрами местной жизни: у вас можно не только получить госуслуги, но и воспользоваться другими возможностями?

- Мы всегда стараемся быть самой клиентоориентированной организацией и идти навстречу нашим заявителям. Одно из направлений нашей деятельности связано с открытием в удаленных филиалах МФЦ окон Центров занятости населения. Специалисты службы по трудоустройству теперь принимают жителей в многофункциональных центрах «Мои Документы».

В рамках этого же проекта Единый социальный центр - наш филиал «Березниковский-2» переехал в здание ЦЗН по улице Мира, 30. Теперь офис «Мои Документы» располагается на первом этаже современного просторного здания, с доступной средой. Помещение почти в три раза больше прежнего, вместо 12 окон приема заявителей стало 16. В таких условиях сотрудники филиала смогут качественно обслуживать большее количество горожан.

- За 10 лет МФЦ Пермского края получил много наград. Вот и на прошлой неделе губернатор Дмитрий Махонин вручил коллективу Многофункционального центра благодарственное письмо за вклад в развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг. Какие еще достижения МФЦ были отмечены наградами в этом году?

- В 2022-м пермский МФЦ дважды был отмечен на федеральном уровне - по доступности и качеству предварительной записи мы вошли в ТОП-10, а по показателю «наименьшее время ожидания» - стал вторым из всех регионов России.

МФЦ проводит масштабную работу по внедрению новых цифровых сервисов

МФЦ проводит масштабную работу по внедрению новых цифровых сервисов

- Пермский МФЦ отличается еще и внедрением инновационных технологий?

- По поручению губернатора Дмитрия Махонина мы проводим масштабную работу по внедрению новых цифровых сервисов, в том числе, с использованием искусственного интеллекта. Первым в стране мы стали использовать в своей работе роботов. С 2019 года в офисе «Центральный-2» работает промобот, который выполняет функции администратора. А в 2020 году в том же офисе появился и человекоподобный робот, который трудится специалистом по приему документов и оказанию государственных услуг.

Роботы предоставляют достаточно простые услуги, но по ним много обращений. Так что рутинную часть работы роботы взяли на себя, разгрузив наших специалистов в самом посещаемом филиале.

Один из последних проектов - установка в торговом центре «Спешилов» телетерминала, который позволяет удаленно получать услуги в электронном виде. Через устройство жители Перми могут подать заявления на получение более 20 государственных услуг. Например, на выдачу справки об отсутствии судимости, регистрацию по месту жительства, получение пособий на ребенка и многое другое. Если вдруг разобраться самостоятельно с получением электронной услуги не получится, человек сможет связаться с оператором контактного центра МФЦ, который проконсультирует, а также удаленно поможет оформить заявление.

Также одно из нововведений этого года – создание сектора пользовательского сопровождения. Если заявитель хочет научиться получать услуги в электронном виде, ему достаточно прийти в филиал «Центральный-2», и наши сотрудники покажут, как это можно сделать.

И еще один проект, который стартовал у нас в этом году, мы ведем совместно с «Единой Россией» - это «Цифровые волонтеры». Главная его цель - повысить уровень цифровой грамотности населения и увеличить количество активных пользователей государственных электронных сервисов. С помощью наших сотрудников мы обучаем молодых людей, как правило из числа студентов, навыкам работы с цифровыми сервисами, знакомим с эффективными инструментами подачи информации для жителей старшего поколения. Буквально недавно первая группа волонтеров успешно прошла обучение. Сейчас им предстоит пройти следующий этап, предусматривающий непосредственно работу с населением. Пилотной площадкой для взаимодействия волонтеров и людей «серебряного» возраста станет общественная приемная партии «Единая Россия» Мотовилихинского района.

- Какие нововведения по развитию региональной сети МФЦ готовите вы на будущее?

- Сегодня жители Пермского края уже привыкли к этому удобному формату получения государственных услуг, которые безусловно помогает экономить время. Но с каждым годом нагрузка на МФЦ растет, увеличивается количество услуг. Поэтому наша главная задача сейчас предпринять дополнительные меры, решения чтобы система МФЦ по-прежнему была комфортной для граждан. Для этого мы внедряем различные инновационные решения.

В ближайших планах– участие в реализации проектов по переходу на электронное взаимодействие с органами власти и оказанию госуслуг в формате 24/7 без необходимости личного присутствия граждан.

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