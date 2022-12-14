Депутат Григорий Малинин: Важен настрой на созидание!

Григорий Малинин (справа) с председателем партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» Сергеем Мироновым.

Подходит к завершению 2022 год. На последнем в этом году пленарном заседании депутаты Законодательного Собрания Пермского края приняли ряд общественных и социально значимых законопроектов, в том числе - бюджет Пермского края на будущий год. В нем сохранены все социальные обязательства, которые брал на себя регион.

Это особо подчеркнул депутат Григорий Малинин, избранный в краевой парламент от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ». Решению социальных вопросов фракция этой партии в Законодательном Собрании уделяет особое внимание. А Григорий Малинин помимо своей депутатской деятельности ведет большую работу по поддержке пожилых людей. Он попечитель общественной организации ветеранов педагогического труда города Березники и общественных организаций ветеранов профессионального технического образования города Березники.

В Законодательном Собрании Пермского края Григорий Малинин является заместителем руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», членом комитета по государственной политике и местному самоуправлению, членом постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае.

Принято более 300 решений

- Григорий Сергеевич, традиционно накануне завершения года подводятся его итоги. Что можете рассказать интересного из своей депутатской деятельности?

- Для меня особо запомнилась работа в комитете по государственной политике и местному самоуправлению, членом которого я являюсь. За неполные двенадцать месяцев рассмотрены вопросы о взаимодействии с правоохранительными органами, общественными и религиозными объединениями, с Молодежным парламентом, с другими регионами и даже странами. Это очень интересный опыт.

Комитет курирует вопросы роста самообеспеченности муниципальных образований, системы и полномочий органов государственной власти. Депутаты комитета отвечают за избирательное законодательство, административно-территориальное и муниципальное устройство региона, за государственную и муниципальную службу и даже за символику Пермского края, что является большой ответственностью.

Практически полгода, в связи с ограничительными мерами из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Пермском крае, парламентарии работали в дистанционном режиме. Всего в этом году на пленарных заседаниях Законодательного Собрания принято более 350 решений. Все вопросы, которые поднимаются на пленарных заседаниях, неразрывно связаны с Пермским краем. Самые, на мой взгляд, главные из них - это экстренные меры поддержки бизнеса в условиях санкций, все вопросы социальной сферы, развития инфраструктуры, принятие бюджета Пермского края.

- Вы упомянули законотворческую деятельность, в чем она заключается?

- Чтобы было предельно понятно: на рассмотрение в законодательный орган вносится законодательная инициатива, которая сначала обсуждается в профильных комитетах, рассматривается в первом чтении депутатами на заседании, при принятии дорабатывается рабочей группой, затем рассматривается во втором чтении и при принятии, соответственно, публикуется.

Мы, жители Пермского края, живем по принятым законам. Законотворческая деятельность депутата - это внесение законодательных инициатив и поправок при доработке законопроектов ко второму чтению, которые направлены на улучшение качества жизни жителей Пермского края. В настоящее время фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» подготовлен пакет законодательных инициатив, которые имеют социальную направленность.

Всегда делаю все возможное

- Значимая доля деятельности депутата - это работа с избирателями. Насколько часто обращаются к вам люди, и удается ли вам помочь им?

- Работа ведется постоянно. За этот год в мой адрес поступило более 300 обращений от жителей моего округа - как устных, так и письменных. По всем обращениям максимально с моей командой стараемся отрабатывать для достижения результата.

Какие-то проблемы решались тут же, некоторые требовали подготовки и времени. Я не волшебник, есть такие обращения, когда я не в силах помочь, например, в поиске пропавших людей, но всегда делаю все возможное.

- Какие проблемы избирателей чаще всего приходится вам решать?

- В основном темами обращений избирателей становится социальная защищенность граждан, оказание материальной поддержки для проведения праздничных мероприятий, гуманитарная помощь жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и мобилизованным гражданам Пермского края. Много вопросов по проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства: перерасчет тарифов и начислений, расторжение договоров, работа управляющих компаний, права потребителей, газификация частного жилья.

Также обращаются жители округа по социальным гарантиям для детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, переселению из ветхого и аварийного жилья, предоставлению жилья детям-сиротам, проезду в общественном транспорте и повышению штрафов за безбилетный проезд.

До сих пор на моем контроле остаются вопросы благоустройства территории в поселке Железнодорожный после проведения работ ООО «ТрангазИнижиниринг», ненадлежащего транспортного обслуживания населения, отсутствия муниципальных маршрутов, регулярных перевозок по регулируемым тарифам для жителей отдаленных населенных пунктов, входивших ранее в состав Усольского муниципального района.

- Вы упомянули о поддержке праздничных мероприятий. А сами вы в них участвуете?

- В уходящем году мной проведено более 30 мероприятий, которые были приурочены к праздникам, профессиональным датам, памятным дням. Это, конечно же, новогодние и рождественские встречи, День Победы, День защиты детей, День учителя, День пожилого человека. И просто дни рождения населенных пунктов муниципалитета.

Также с моим участием, поддержкой проводились спортивные мероприятия: соревнования по пауэрлифтингу, турнир «Березниковская сталь», детские спортивные праздники.

- А куда смогут обратиться люди, которым будет нужна ваша помощь?

- В Березниках у меня есть приемная, которая находится по адресу: улица Красноборова, 7. В Перми - в торговом центре «Алмаз» по адресу: улица Куйбышева, 37, обращения принимает мой помощник. Все встречи - по предварительной записи. Также можно задать вопрос через мою страничку ВКонтакте.

Жители при встрече обнимали и благодарили

- Я знаю, что вы лично ездили помогать жителям ЛНР и ДНР, Херсонской области…

- Да, в начале июня мы с депутатами-однопартийцами привезли в Донецк, Мариуполь, Волноваху, Новоазовск и близлежащие населенные пункты гуманитарную помощь. То, что довелось увидеть, - страшно: сотни сожженных и разбитых снарядами домов, предприятий, легковых и грузовых автомобилей. Нет воды, электричества, газа. Эмоции жителей, которым мы передавали предметы первой необходимости, продукты, одежду, - не передать словами. Они при встрече обнимали, плакали и благодарили. Хочу отметить работу наших МЧСовцев: работают без остановки. Ежедневно расчищают завалы, раздают гуманитарную помощь, лекарства, расставляют цистерны с водой.

На этом помощь не закончилась. Мы с однопартийцами неоднократно отправляли помощь как в ЛНР, ДНР и Херсонскую область, так и нашим ребят, которых мобилизовали, и тем, кто ушел на спецоперацию добровольно. Они - настоящие герои, которые честно выполняют свой гражданский долг, достойно проявляют себя в тех местах, где они должны служить. Они - гордость Пермского края.

В дальнейшем также планирую осуществлять поддержку наших ребят и жителей Луганска, Донецка и Херсона.

Спорт для всех

- Какие планы у вас на 2023 год?

- На сегодняшний день в числе моих приоритетов - развитие массового спорта, воспитание правильного образа жизни. Массовый спорт - это спорт для всех. Очень хочется, чтобы Березники имели уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями более 90 процентов в отличие от 60 процентов в настоящее время. И чтобы процент людей, которые занимаются спортом, находился на столь же высоком уровне. В связи с этим планирую проводить спортивные мероприятия, направленные на развитие массового спорта в Березниках, вовлечения жителей в спорт.

Также я продолжу поддерживать общественные организации ветеранов педагогического труда и общественные организации ветеранов профессионального технического образования города Березники.

И в заключение хочу сказать - в такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание, стремление реализовать свои личные планы. В преддверие праздника хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, успехов в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле.

Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий, которые будут вдохновлять на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот.