«Главное, чтобы костюмчик сидел»: в Перми прошел конкурс «Хрустальный манекен»

«Хрустальный манекен» стал ярким захватывающим шоу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11 декабря в пермском ДК имени Калинина прошел I Краевой конкурс дизайнеров «Хрустальный манекен».

- В нашем крае очень много талантливых людей, которые любят шить и создавать своими руками красоту. И наш конкурс дал им возможность показать свои изделия на большой сцене, - рассказала основатель, организатор и идейный вдохновитель конкурса Наталья Пермякова. - Принимая заявки, мы никого не отсеивали, не отбирали, каждый участник мог проявить себя, показать широкой аудитории свои творения. И в результате в конкурсе приняли участие творческие люди, для кого создание одежды - это не только порыв души и зов сердца, но и дело всей жизни.

Основатель, организатор и идейный вдохновитель конкурса Наталья Пермякова

Свои коллекции на подиуме Дворца культуры представили 15 дизайнеров. Причем не только из Пермского края, но и из других регионов: Нижнего Тагила, Сочи, Башкирии.

- И то, что люди проехали столько километров, чтобы принять участие в конкурсе, это большая честь и показатель того, что «Хрустальный манекен» выходит на более высокий уровень - отметила Наталья Пермякова. – И возможно, на следующий год или через два года конкурс станет всероссийским.

В любом из представленных на конкурсе нарядов можно было бы сразу же выйти «в люди». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Хрустальный манекен» стал ярким захватывающим шоу, начавшимся с известной песни «Главное¸ чтобы костюмчик сидел». Ее исполнил член жюри, именитый дизайнер Иван Рыбников, обладатель многочисленных премий «Лучший дизайнер женского платья», «Самый модный показ» и один из немногих кутюрье, удостоенных показа на главной сцене нашей страны - в Государственном Кремлевском Дворце.

Иван не только с удовольствием принял приглашение войти в жюри конкурса, но и привез свою шикарную коллекцию вечерних нарядов под названием «Голливуд». Это сногсшибательные платья, которые модели представляли на подиуме под звуки песни в исполнении дизайнера.

Свою коллекцию вечерних нарядов под названием «Голливуд» привез член жюри Иван Рыбников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впрочем, показ коллекции Ивана Рыбникова стал только «вишенкой на торте». Основным «блюдом» были демонстрации моделей. В отличие от многих больших показов, где дизайнеры только намечают модные тенденции, а сами платья вовсе не предназначены для использования, практически в любом из представленных на конкурсе нарядов можно было бы сразу же выйти «в люди». И любой желающий зритель мог впоследствии приобрести понравившееся ему изделие у дизайнера. Тем более, что сейчас, когда из страны ушли многие иностранные бренды одежды, настал звездный час для российских, в том числе пермских дизайнеров. А, как отмечают организаторы «Хрустального манекена», в Прикамье много любителей, которые иногда показывают коллекции, даже более интересные, чем у профессиональных кутюрье.

Жюри высоко оценила воздушные платья дизайнера Юлии Владыкиной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Открыла показ Надежда Неверова из Перми, которая представила коллекцию детской одежды «Эко», основную на использовании только натуральных материалов. Юные девочки в ярких комбинезонах, платьицах и шортах гордо ходили по подиуму, демонстрируя работу Надежды. Она, кстати, стала лауреатом конкурса в номинации «Начинающий дизайнер. Детская мода». А в номинации «Начинающий дизайнер» победила Арина Шарапова из Нижнего Тагила. Коллаборация пермяка Артема Алмазова и дизайнера из Сочи Ларисы Вайс создала коллекцию La Vida – «Жизнь». Ирина Сапегина показала «Голубку», а Ольга Бучина из Лысьвы - «Тропический рай». Коллекция Ольги принесла ей лауреатство в номинации «Профессионал Женский образ»

Гран-при «Хрустального манекена» отправится в Екатеринбург. Жюри высоко оценила воздушные платья дизайнера Юлии Владыкиной.

Свои коллекции на подиуме Дворца культуры представили 15 дизайнеров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все лауреаты конкурса получили призы - мастер-класс от эксперта моды Эвелины Хромченко. А для победителя кроме этого - еще и участие в Международном конкурсе дизайнеров, который состоится в Москве.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО