Избавьтесь от ненужных трат

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Согласитесь, многие, хоть раз решали задачку с несколькими неизвестными, пытаясь найти ответ на вопрос: куда деваются деньги?! Кажется, и заработок достойный, и лишнего ничего не покупается, а накопить деньги на приобретение того, о чем давно мечтал, никак не получается. Становится понятно, что тут дело не в доходах, а в привычках. Давайте вместе разберем наиболее часто встречающиеся траты, которые "съедают" деньги.

Бессмысленные покупки

Каждый может составить свой список вещей, при виде которых можно спросить себя: "О чем я думал, когда покупал это?" У каждого из нас дома найдутся такие покупки, которыми вы никогда не пользовались и навряд ли будете. Отказавшись от подобных вещей вы со временем заметите, что денег до зарплаты стало оставаться больше.

Распродажи

Эффективный способ сохранять холодную голову в пик "сумасшедших" распродаж - ограничить свой бюджет до минимума, а верный способ понять, так ли нужна вам вещь по акции - спросить себя: "Купил бы я ее за полную цену?". Если ответ "Да" - надо брать, сомневаетесь - скорее всего вещь вам покупать не нужно.

Товары внезапного спроса

Есть такие покупки, которые мы делаем "на автомате". Например, вы каждый день по дороге в офис покупаете кофе на вынос, чтобы проснуться. При этом вы даже не задумываетесь, требуется ли организму новая порция кофеина. Вы берете на кассе жвачку для себя и карамель на палочке для ребенка просто потому, что увидели. Конечно, все это недорогие мелочи. Но к концу месяца из них складывается немалая сумма.

Как же избавиться от ненужных трат?

Чтобы в любой ситуации сохранять достойное качество жизни и быть уверенным в завтрашнем дне, важно контролировать ежемесячные расходы. Разобраться, куда и на что у вас уходят деньги можно в интернет-банке Сбербанка в разделе "Анализ финансов". Здесь легко анализировать свои расходы и зачисления, а также настраивать индивидуальные категории своих доходов и расходов, выделяя приоритетные. С помощью разделения расходов по категориям проследить, на что уходит больше всего денег, и задать себе вопросы: от чего можно отказаться и что можно отложить на потом?

Старайтесь осознанно подходите к каждой покупке. Тогда у вас обязательно получится откладывать деньги на крупные приобретения и быстрее копить на то, что действительно нужно.