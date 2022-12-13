В Перми почти полностью смонтирован каркас одной из трех секций лечебного корпуса новой «инфекционки»

Процесс строительства новой больницы выстроен таким образом, что многие работы выполняются параллельно. Фото: Минстрой.

Со строительной площадки, где возводится новая Краевая инфекционная больница, пришла хорошая новость: здесь завершается монтаж каркаса одной из трех секций главного лечебного корпуса. Полностью возведены все пять этажей, ведется кладка внутренних и наружных стен, готовность корпуса составляет 95%. Само медучреждение будет состоять из комплекса зданий, в которых разместятся диагностическое и лечебные отделения, административно-хозяйственные помещения и кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета.

- Наполовину «выросла» и вторая секция, идет монтаж колонн и перекрытий на уровне второго этажа первой секции, - сообщили в Министерстве строительства Пермского края. - Продолжается возведение административно-хозяйственного корпуса. Рабочие завершают устройство вентилируемого фасада, ведут финишную отделку и устанавливают электроприборы. Уже готова внутренняя система отопления, монтируется индивидуальный тепловой пункт и лифтовое оборудование.

На территории будущего комплекса новой «инфекционки» проложены распределительные тепловые сети и выполняются работы по наружным коммунальным сетям - водопроводу, канализации и ливневой канализации с локальными очистными сооружениями.

Здесь будет создана собственная инфраструктура, обеспечивающая автономное существование больницы и ее подразделений - центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция и станция обеззараживания сточных вод.

- Контроль за работой на объекте ведется в постоянном режиме, строительство новой инфекционной больницы идет по графику, - добавили в Минстрое. - С подрядчиком проговариваются все этапы, отслеживаются риски для оперативного принятия решений. Процесс выстроен таким образом, что многие работы выполняются параллельно.

Напомним, новая Краевая инфекционная больница является одним из ключевых проектов, приуроченных к 300-летию Перми. Плановый срок завершения ее строительства - 2023 год.