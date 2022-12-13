В Чайковском запустили в работу высокотехнологичный ангиограф

В первый день работы на ангиографе бригада специалистов выполнила пять диагностических процедур. Фото: Минздрав.

- Запуск ангиографа в Чайковском - это знаковое событие не только для жителей города, но и для населения всего южного куста Прикамья, - говорит главный внештатный рентгенэндоваскулярный хирург Минздрава Пермского края, кандидат медицинских наук Кирилл Прохоров. - Наличие ангиографии в Чайковском полностью обеспечит потребности в специализированной рентгенэндоваскулярной помощи пациентов, страдающих болезнями системы кровообращения, особенно с острыми сосудистыми катастрофами - инфарктами и инсультами.

Главная цель врачей - сократить время госпитализации

Появления ангиографа в Чайковском ждали не только пациенты и сотрудники городской больницы, но и все профессиональное сообщество. Ведь коронарография является сегодня «золотым стандартом» в диагностике патологии сердца и сосудов. Это малоинвазивное исследование, в ходе которого врач может визуально оценить состоятельность сосудов сердца, локализацию, характер и степень сужения артерий с помощью введения в кровоток рентгенконтрастного вещества.

Внедрение этой методики в Чайковском стало возможным благодаря плановой реализации региональной части федеральной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Благодаря новому ангиографу будет достигнута главная цель врачей - сократить до минимума время госпитализации пациента в остром состоянии до учреждения, где ему будет оказана специализированная помощь. И потому в ближайших планах медиков - создание сети отделений с ангиографическими установками в районах края, чтобы высокотехнологичная помощь стала доступна жителям любого населенного пункта в Прикамье.

Важно, что ангиограф позволяет не только проводить диагностику - коронарографию, но и лечить пациентов с использованием рентгенхирургических методик, которые сегодня широко применяются при оказании экстренной помощи при остром коронарном синдроме.

Специалистов будут воспитывать

В первый день работы на ангиографе бригада специалистов под руководством Кирилла Прохорова выполнила пять диагностических процедур пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Далее специалисты прогнозируют выполнять не менее 20 экстренных и плановых ангиографических процедур в неделю. Этого объема будет достаточно, чтобы оказывать рентгенхирургическую помощь жителям Чайковского, Куеды, Барды, Елово, Осы, которые будут по маршуртизации ориентированы на ЦГБ.

- Потребность в диагностике и лечении с использованием возможностей ангиографии колоссальна: ежегодно в Пермь силами санавиации доставляется 550 человек для диагностики и лечения с использованием рентгенконтрастных методов, - объясняет главный врач Чайковской ЦГБ Александр Кожевников. - Большинству этих пациентов требуется проведение коронарографии или исследование головного мозга с последующим стентированием или эмболизацией артерий. Коллектив нашей больницы воодушевлен тем, что в наших стенах были выполнены первые коронарографии. Начало большому делу положено!

Коллектив Чайковской ЦГБ воодушевлен тем, что в стенах больницы были выполнены первые коронарографии. Фото: Минздрав.

Ангиограф был передан в Чайковскую ЦГБ еще два года назад, но чтобы запустить его в работу, нужно было пройти длительный и трудный подготовительный этап: много времени ушло на разработку проектно-сметной документации, решение технических нюансов, доставку аппарата, его монтаж. Год потребовался на получение лицензии на осуществление этого вида медицинской деятельности.

- Запуск ангиографа стал важнейшим шагом к созданию в Чайковском комплекса специализированной медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, - отмечает Александр Кожевников. - Пока у нас нет штатных рентгенэндоваскулярных хирургов. Но мы заключили договор с приглашенным специалистом - опытным рентгенэндоваскулярным хирургом из Ижевска, который будет приезжать к нам для проведения плановых коронарографий.

Обещали подстраховать и коллеги из Перми. Они будут приезжать по очереди, причем не только для лечения пациентов, но и для наставничества будущих штатных сотрудников Чайковской ЦГБ. Это позволит медицине Чайковского на лучших традициях пермских коллег воспитать своих специалистов, которые будут перенимать опыт и знания.

На подготовку сотрудников всех служб уйдет несколько месяцев, после чего пациенты с сердечно-сосудистой патологией будут получать специализированную медицинскую помощь в режиме 24/7.

- Ангиографический комплекс станет сердцем Регионального сосудистого центра, который будет открыт в Чайковской городской больнице в 2023 году, - подытожил Александр Кожевников.