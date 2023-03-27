В Пермском крае на этой неделе потеплеет до +12 градусов

Фото: Евгения ГУСЕВА

В эфире радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) начальник Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов рассказал о погоде в регионе. Температура воздуха значительно превышает норму — на 5-7 градусов. Погода сейчас больше соответствует середине апреля.

Прогноз на неделю

«На этой неделе нас ждут как туманы и дожди, так и солнце», — отметил Павел Смирнов. В понедельник, 25 марта, будет дождливо, но тепло. По Пермскому краю пройдет одна из волн тепла. Особенно это будет ощущаться в южных территориях. Там температура может повыситься до +10…+12 градусов. По северу немного прохладнее и дождливее — не выше +5. В Перми будет от +7 до +10.

Во вторник и в среду станет чуть прохладнее. 26 марта причиной этого станет пасмурная погода. 27 марта ночью немного подморозит — температура опустится до -1…-3 градусов. При этом днем будет компенсация похолодания в виде солнца. Оно хорошо прогреет, несмотря на то, что температура не поднимется выше +5 градусов. «По ощущениям будет приятная погода. Весна от нас никуда не уйдет», — уточнил начальник Пермского ЦГМС.

С четверга и до выходных вновь пойдет восходящий тренд по температуре, и вторая половина недели окажется очень теплой. В конце рабочей неделе температура будет вплотную подбираться к +10 градусам, а в выходные — к +12.

Можно ли убирать пуховики?

«Возврат холодов вполне возможен в начале апреля, но тем не менее этот возврат не будет таким сильным, чтобы доставать пуховики. Минусовые температуры днем удерживаться не будут. Устойчивых холодов, которые заставят нас вспомнить о зимней одежде, тоже не будет», — приободрил Павел Смирнов.

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