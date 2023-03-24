В Перми «ГАЗель» полностью провалилась под асфальт

Фото: ЧП ДТП Пермь

25-летний водитель «ГАЗели» из Перми, можно сказать, родился в рубашке. Утром 24 марта его автомобиль провалился под асфальт на улице Подлесной в Индустриальном районе - на выезде на шоссе Космонавтов. Огромная яма на проезжей части образовалась из-за аварии на канализационном коллекторе.

- В результате обрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома № 120 по шоссе Космонавтов, автомобиль «ГАЗель», двигавшийся по улице Подлесной, упал в образовавшийся провал, - прокомментировали в ГИБДД Прикамья. - В результате автоаварии пострадавших нет, водитель успел покинуть транспортное средство. Автомобиль получил механические повреждения.

Фото: телеграм-канал Алексея Демкина

Как оказалось, под дорогой разрушилась труба канализационного коллектора, который был введен в эксплуатацию в 1970 году. Это и привело к подмыву и обрушению дорожного полотна. В результате «ГАЗель» полностью провалилась под землю.

- Схожая авария случилась и вчера на перекрестке улиц Капитанская и Волгодонская в Кировском районе, - заметил глава Перми Алексей Дёмкин. - Там яма поменьше, но в нее тоже провалилась передняя часть автомобиля. К счастью, никто не пострадал. Тем не менее, оставлять без внимания это мы ни в коем случае не намерены. Оба провала произошли на сетях Новогора. Поручил департаменту ЖКХ проанализировать качество исполнения концессионного соглашения с компанией, все ли обещанные ремонты проводятся своевременно. Все должны понимать, что безалаберность в Перми наказуема.

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