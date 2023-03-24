Современники Клеопатры: древнеегипетские мумии из Перми впервые будут показаны публике

Фото: Государственный музей Востока

5 апреля в Государственном музее Востока в Москве откроется выставка «С берегов Нила на берега Камы» (12+), где будут представлены древнеегипетские мумии из Пермской государственной художественной галереи. Они впервые будут показаны публике.

В Пермь древнеегипетские мумии в деревянных саркофагах привезли более ста лет назад - в 1920 году. Ранее они находились в Паноптикуме - развлекательно-просветительском театре-музее. Все сто лет эти мумии и саркофаги хранились в фондах галереи и практически не изучались и не реставрировались.

Реставрация началась в 2021 году. В результате исследований выяснилось, что мумии принадлежали египтянам, жившим в III и I веках до нашей эры. Это времена, когда Египтом правила династия Птолемеев – потомков одного из сподвижников Александра Македонского. Последним из них была царица Клеопатра, которая жила как раз в I веке до н.э. Так что одна из мумий – современник царицы Египта.

А вот саркофаги, в которых хранились мумии, были созданы на 700 лет ранее. Датировать их удалось в результате египтологического и искусствоведческого анализа росписи одного из саркофагов, покрытого сюжетными композициями на мифологические темы, связанные с посмертной судьбой его владельца в царстве мертвых,

- Вероятнее всего, мумии людей, живших в эпоху правления в Египте династии Птолемеев, были уложены в подходящие по размерам саркофаги в одной из антикварных лавок Луксора или Каира, куда в начале XX века зашел хозяин Паноптикума для того, чтобы приобрести реквизит для своего театра, или неизвестный нам пока житель Перми, чтобы купить сувенир, - рассказали в Государственном музее Востока.

И мумии, и саркофаги были полностью отреставрированы. После завершения выставки в Москве – а она продлится до 28 мая – экспонаты вернутся в родную Пермь. Их можно будет увидеть в экспозиции нового здания галереи, после того как оно будет открыто.

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