Подземные охотники за банкоматами: почему в Перми уже 10 лет не могут поймать серийных грабителей

Банкоматы распиливают с помощью болгарки Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ

Пермские оперативники уже десять лет пытаются поймать неуловимую банду, которая грабит банкоматы. Работают дерзкие ребята без шума и пыли: делают подкопы через подвал или канализационный коллектор, вырезают дно банкомата, похищают деньги и… залегают на дно.

Проходит год – два, следы преступников окончательно теряются, уголовное дело ложится в дальний ящик. И… «пермские друзья Оушена» бомбят новый банкомат.

Вместе с экспертами из правоохранительных органов и банковской сферы разбираемся, почему эту преступную схему до сих пор не удается разгадать.

«Денежный ящик» вскрыли болгаркой

Первое успешное дело налетчики провернули в июне 2012 года. На улице Юрша в Мотовилихинском районе Перми грабители сделали подкоп из подвала жилого дома в технологическое помещение пристроенного к зданию супермаркета «Семья». Позже продавцы рассказали, что несколько дней подряд слышали звуки, похожие на сверление. Но сочли, что кто-то делает ремонт.

В ночь на субботу «ремонтники» проникли из подвала внутрь, в фойе магазина, где располагался банкомат. «Денежный ящик» был оборудован системой видеонаблюдения и тревожной сигнализацией, но это не помогло. Преступники вскрыли его с помощью болгарки и забрали 8,5 миллионов рублей - как раз накануне кражи сервисная служба пополнила банкомат наличностью.

- Скорее всего, они заранее знали, когда привезут деньги, - рассказал «КП» оперативный сотрудник ГБР. - Караулили, в какие дни приезжают инкассаторы. Могли и слегка повредить устройство, чтобы проверить, как быстро сработает сигнализация. Явно преступник был не один, по очереди следили за банкоматом, чтобы не примелькаться. Обычно после преступления проверяют записи камер за несколько предыдущих дней. А надо бы брать за месяц. Но кто будет сидеть и отсматривать видеозаписи за месяц, чтобы вычислять, кто часто крутится возле банкомата.

Замороженные датчики

Восьми миллионов грабителям, похоже, хватило надолго. Во всяком случае, очередное аналогичное ограбление произошло только через три года - в январе 2015 года. Тот же район города. И вновь банкомат в продуктовом магазине, пристроенном к жилой многоэтажке.

Преступники проникли внутрь через подвал соседнего помещения, пробив железобетонный пол. Внутри магазин был разделен стеклянной перегородкой с дверьми, грабители заблокировали электронный датчик на ее дверях при помощи мощных магнитов. А инфракрасный датчик, подключенный к сигнализации магазина, «заморозили» жидким азотом.

Сверху на банкомат натянули полиэтиленовую пленку, чтобы от дыма не сработала пожарная сигнализация. И хотя на пульт банка пришло сообщение о неисправности устройства, сигнал тревоги не прозвучал. Грабители унесли около двух миллионов рублей. Вскрытый банкомат обнаружили утром продавцы магазина.

Клоун с шариками

Следующий налет – в сентябре 2016-го – выглядел по-киношному. Представьте, по ночной улице шагает клоун в пестрой одежде, с гримом на лице и накладным красным носом. В руке он держит связку воздушных шаров. Редкие прохожие только умилялись: у кого-то сейчас случится праздник!

Но чуть позже уличные камеры запечатлели, как клоун закачал в банкомат, находившийся при входе в офис банка, газ из воздушных шариков и подорвал денежный ящик. По данным полиции, добычей грабителя стало около четырех миллионов рублей. А клоунская униформа оказалась идеальной маскировкой - опознать преступника не удалось.

То ли люди, то ли кошки

Но, говорят оперативники, скорее всего, этот клоун – залетный, и к «друзьям Оушена» отношения не имеет. Эти грабители достают наличность буквально из-под земли.

Так, в июне 2017 года они воспользовались канализацией, чтобы подобраться к подвалу продуктового магазина «Ангор» на улице Холмогорской. Снаружи испортили замки на дверях подвала и магазина. Попав под магазин, домкратом подняли 30-сантиметровую бетонную плиту пола в газетном киоске, стоящем рядом с банкоматом. Затем быстро заклеили камеру на банкомате и поставили две ширмы, чтобы укрыться от камер на потолке магазина и на банкомате другого банка. После этого взялись за болгарки.

В этот момент сработала сигнализация, к магазину подъехали сотрудники службы безопасности банка. Но … убедились, что магазин заперт, следов взлома нет, и уехали. Преступники же, оставив все инструменты, ушли, прихватив капсулу с деньгами. В банкомате было около двух миллионов рублей.

- Мы дежурим по суткам, - объясняет оперативник ГБР. - Вот сработала сигнализация, там датчик на движение, лампочка замигала. Подъезжаешь к магазину: стекла целы, двери тоже, в помещении горит свет, все просматривается - никого не видно. Может, ложное срабатывание, а может, кошка пробежала. Оставляем пост и машина уезжает за ответственным лицом, который имеет право открывать магазин. Пока туда-сюда ездим, преступники свое дело сделали и обратно в подвал ушли.

Почерк - один

Все эти ограбления отличаются единым почерком – банкомат находится в магазине, преступники делают подкоп под здание, на дело идут в ночь перед выходным. Но версию, что действуют одни и те же люди, начали разрабатывать не сразу.

- Преступники очень хитры и осторожны, - объясняют в полиции. – Часто на дело не ходят – максимум раз в год, поэтому и вычислить их крайне проблематично.

Что известно о бандитах? Предположительно, в состав банды входят два-три человека. Они разбираются в устройстве банкоматов, умеют отключать их от централизованной сети. А так как охотятся на деньги только одного банка, возможно, кто-то ранее работал в нем и знает внутренние секреты.

- Они могут начинать готовиться за месяц, два, - рассказывают в полиции. - Вначале им надо определить подходы к этому месту. Проверить, закрыт - не закрыт подвал. Может, там кто-то вещи свои хранит, велосипеды или покрышки - придут хозяева проверять свое имущество и наткнутся на дыру. Надо, чтобы было неиспользуемое помещение. Должен быть подход к стене, у которой стоит банкомат.

Добыча грабителей составляет от двух до четырех миллионов рублей. На трех человек в год - сумма не астрономическая. Кататься на Мальдивы и шиковать не получится, но для хорошо обеспеченной жизни хватит. А для маскировки можно и работать где-то, например, охранником. Сутки работаешь - двое отдыхаешь. Легальный заработок есть, а то, что тратишь больше, чем зарабатываешь - кто же это проверит.

Что делать?

После нескольких лет бесполезных попыток поймать серийных грабителей в МВД вообще перестали распространять данные о налетах на банкоматы. И сколько их на счету преступников – неизвестно.

На днях в соцсети попали данные об очередном ограблении – в ноябре. Опять на окраине Перми. Но в полиции преступление никак не комментируют. Похоже, неуловимая банда допекла их до печенок. Вот только признаваться в этом неудобно.

ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Орудует банда из 90-х?

- Преступники редко меняют свой почерк. Если у него получилось один раз, в следующий раз он будет действовать точно также, - уверен оперативник.

Так вот почерк, похожий на «каллиграфию» грабителей банкоматов, засветился в Перми еще в 90-х годах. Тогда в центре города работал магазин «Grundig», в котором продавали дорогую немецкую технику. Помните, у Высоцкого: «У него приемник «Грюндиг», ловит контра ФРГ»?

Так вот однажды из этого магазина вынесли все подчистую: и приемники, и магнитофоны, и телевизоры - вплоть до дисков с записью музыки. На 28 миллионов рублей. Тогда преступники тоже забрались в подвал, подняли с помощью домкрата бетонные плиты перекрытий, а арматуру перепилили болгаркой. И залезли в магазин через получившееся отверстие.

Задержать их удалось благодаря счастливому случаю. В милицию обратился директор этого магазина. К нему пришел человек, принес купленную с рук магнитолу «Grundig», которая работала только при введении пин-кода. Покупатель решил, что в фирменном магазине ему помогут разобраться с техникой. А оказалось, что магнитола была украдена как раз оттуда.

Милиционеры начали следствие: выяснили, у кого приобрел магнитолу незадачливый покупатель, и пошли далее по цепочке. В итоге задержали восемь 20-летних парней. Кроме магазина «Grundig» на их счету было еще несколько крупных краж. И действовали они по одной схеме, через подкопы.

Со времени тех событий прошло почти 30 лет. Парни давно уже на свободе. Сейчас им примерно по 50 лет. Мог кто-то из них познакомиться в колонии со специалистом, умеющим вскрывать сейфы? Вполне. Так что могла и сложиться новая группировка, в которой один знает, как попасть в зону банкоматов, другой умеет их взламывать, третий может отключить сигнализацию… Впрочем, это лишь версия. Хотя и очень похожая на правду.