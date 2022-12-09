Готовьтесь к празднику заранее

Фото: Сбер

Уже совсем скоро наступит любимый всеми праздник – Новый год. Ожидание этого сказочного праздника настраивает и на поиск волшебных подарков. Вот тут каждый из нас сталкивается со сложностью выбора: с одной стороны, хочется, чтобы подарки были желанными для тех, кому их дарят, с другой - не пробили серьезную брешь в бюджете.

СберМегаМаркет - это место, где множество отличных подарков уже ждут своих обладателей. Благодаря удобной навигации сайта и приложения, можно быстро найти именно то, что нужно. Уже сейчас в СберМегаМаркете появился раздел "Новый Мега Год", где собраны предложения для самых разных подарков - здесь и детские конструкторы, и наборы кастрюль, и уютные одеяла, и косметика... В разделе "Создаем новогоднее настроение" - все для праздничной атмосферы в доме, в офисе или на уличной площадке: елки, украшения, световые занавеси, уличные гирлянды... Хотите порадовать близких новыми коньками, санками или лыжами - вам в раздел "Все для развлечений".

А еще СберМегаМаркет - то место, где выгодно получать и тратить бонусы Спасибо. Товары, которые можно оплатить бонусами, отмечены специальным значком и их очень много. За каждую покупку на маркетплейсе, оплаченную картой Сбера, вам также будут начислены бонусы Спасибо.

Делимся еще некоторыми полезными лайфхаками по использованию СберМегаМаркета, которые помогут вам сэкономить и заработать максимальные бонусы.

Скидка на первый заказ

На первый заказ в СберМегаМаркете можно получить дополнительную скидку в 500 рублей, если получить и применить специальный промокод.

Оплачивайте заказы онлайн

По возможности оплачивайте заказы онлайн. При таком способе оплаты вы получите дополнительный кэшбэк в виде бонусов, которые можно будет потратить на оплату следующих заказов (до 50% от их стоимости).

Пользуйтесь историей стоимости товара

В карточке каждого товара, размещенного в СберМегаМаркете, приведена история его стоимости. Благодаря этой информации, легко понять - адекватна ли текущая цена, или она выросла в преддверие каких-нибудь праздников.

Ждите повышенного кэшбэка и промокодов

СберМегаМаркет регулярно проводит акции с повышенным кэшбэком и выпускает промокоды на скидки. Поэтому несрочные покупки лучше отложить до тех пор, пока не появится самое выгодное предложение. Ежемесячно маркетплейс проводит акции, в которых на определенные товары начисляется повышенный кэшбэк. Для того, чтобы не пропустить самые интересные промокоды и акции, подпишитесь на рассылку от сервиса.

Уверены, наши советы вам пригодятся, и вы сможете приобрести подарки, не ломая голову, и порадовать близких и друзей.