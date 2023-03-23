Куда пермякам можно слетать в отпуск по дешевым билетам

Билеты на часть рейсов будут дешевле за счет субсидий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росавиация выбрала авиакомпании, которые будут выполнять субсидируемые полеты из Перми. То есть билеты на эти рейсы будут дешевле - за счет субсидий из федерального и краевого бюджетов.

На некоторые направления субсидировать будут полеты в течение всего года, а на другие – только в «несезон». Например, у авиакомпании «ЮВТ Аэро» субсидируемые рейсы из Перми в Казань будут проходить по средам и субботам до 31 мая, а потом - с 1 октября по 31 декабря. Стоимость билетов – 3315 рублей. Полеты в Самару запланированы по вторникам и субботам до конца года. Билет стоит 4281 рубль.

Самолеты авиакомпании «Икар» будут летать во Владикавказ по вторникам и пятницам до 31 декабря, стоимость билетов на данный момент - 7449 рублей. Полеты в Волгоград будут проходить по четвергам и воскресеньям до 30 апреля, а затем - с 1 сентября до 31 декабря. Билет стоит 6049 рублей.

Рейсы в Калининград «Икар» организует в понедельник, среду и субботу до 30 апреля, а затем - с 1 октября до 31 декабря. Билет - 6841 рубль.

Улететь в Мурманск можно будет по понедельникам и пятницам весь год. Билеты стоят 5400 рублей.

Полеты в Нижний Новгород будут проходить по четвергам и воскресеньям до 30 апреля, а затем - с 1 сентября до 31 декабря. Билет - 3871 рубль.

Авиакомпания «Сибирь» организует ежедневные полеты в Новосибирск до 31 декабря. Билеты сейчас продаются за 7869 рублей.

Самолеты авиакомпании «ЮТэйр» весь год будут летать в Когалым по воскресеньям. Билет - 2606 рублей.

Полеты в Сургут будут проходить по вторникам и субботам до 31 мая, а потом - с 1 октября по 31 декабря. Стоимость билета - 3623 рубля.

Рейсы в Тюмень - по средам и воскресеньям до 31 мая, а потом с 1 сентября по 31 декабря. Билет стоит 2208 рублей.

В Уфу полеты будут проходить по понедельникам и средам. Субсидировать будут рейсы до 30 июня и с 1 сентября до 31 декабря. Билет - 2641 рубль.

Авиакомпания «Азимут» организует полеты в Минеральные Воды по четвергам и субботам, субсидировать будут рейсы до 15 апреля. Билеты стоят от 5080 рублей. Рейсы в Махачкалу будут проходить по средам и субботам до 31 мая. Билеты стоят от 4680 рублей.