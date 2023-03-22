«В поисках уникального метеорита». Пермские аниматоры снимают мультсериал «Большой поход»

Сейчас идет работа над пилотной серией Фото: кадр из фильма

Все началось с того, что профессор Маюс с помощью кусочка метеорита вывел разумных мышей. Но они взбунтовались и сбежали из лаборатории. Чтобы вернуть их в прежнее состояние, профессор начал разрабатывать «противоядие». А для этого требуется еще один метеорит.

Нужен метеорит и компании из пяти детей с двумя папами, которые отправились в большой поход, но попали в капкан «сломанного» леса. Только с помощью уникального метеорита они смогут вырваться из опасной пространственной ловушки. Для этого им надо опередить других охотников за космическим сокровищем - хулиганов-подростков и войско лабораторных мышей, а также победить внутренних врагов - страхи и эгоизм.

Это сюжет анимационного сериала «Большой поход», который создает пермский продюсерский центр «Капризка». Сценарий написала Елена Растянис по мотивам книги «Большой поход», созданной томскими авторами Александром Банниковым и Иваном Черкашным. Книгу ее авторы написали в результате общения с собственными детьми, которые в походах задавали самые разнообразные вопросы. Поэтому в книге кроме веселой приключенческой части есть еще и советы, вплетенные в саму канву историй.

- В мультфильме будет полноценный сюжет, но он также будет педагогически-воспитательным, ориентированным и на детей, и на взрослых, - рассказал «КП»-Пермь» Денис Сопегин, креативный директор продюсерского центра «Капризка».

Мультсериал будет состоять из 26 эпизодов по 11 минут. Сейчас в «Капризке» ведут работу над пилотной серией. Пока идет озвучивание, а потом уже на готовый звук аниматоры будут создавать картинку.

Озвучивают героев пермские актеры из Театра-Театра, Дома актера, актеры-фрилансеры. Например, одна из девочек – Руфа – будет говорить голосом актрисы Аллы Мезенцевой.

- Пилотная серия должна быть готова в апреле, - отметил Денис Сопегин. – Но широкий круг зрителей ее не увидит. Это презентационный вариант, ее будем показывать на каких-то фестивалях.

Пилотная серия снимается за счет президентского Фонда культурных инициатив. Если она окажется успешной, и финансирование продолжится, «Капризка» будет снимать весь сериал. Планируется, что на его производство потребуется около полутора лет.